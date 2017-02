In Kasachstan gehen die Friedensgespräche zwischen der syrischen Regierung und Rebellengruppen zu Ende. Nachdem der erste Tag ergebnislos blieb, wird heute erwartet, dass die geltende Waffenruhe verlässlicher gemacht werden kann, so ZDF-Korrespondent Winand Wernicke.

Sie sind die Ersten die ankommen, wenn die Bomben gefallen sind - und die Letzten, auf die die Menschen in Syrien noch hoffen können: die Männer und Frauen des Zivilschutzes in Syrien, die Weißhelme.

IS-Terror, Medikamenten-Embargo, Personalmangel: Die Mitarbeiter des Kurdischen Roten Halbmonds arbeiten in Nordsyrien unter Extrembedingungen - oft am Rand zum Burnout. Im heute.de-Interview erklärt der Arzt Michael Wilk, wie er die Helfer in Rojava unterstützen will.

Sie sind erneut für einen Hilfseinsatz in den Norden Syriens gereist. Diesmal versorgen Sie keine Verletzten, sondern versuchen, den Helfern des Kurdischen Roten Halbmonds psychologisch zu helfen. Warum ist das nötig?

Michael Wilk ... ... ist Arzt, Psychotherapeut, Autor und Umweltaktivist. Seit 2014 hat Wilk mehrere humanitäre Hilfseinsätze in Rojava im Norden Syriens geleistet. Nun will der Wiesbadener die Mitarbeiter des Kurdischen Roten Halbmonds dabei unterstützen, eigene Leistungsgrenzen zu akzeptieren und so dem körperlichen und psychischen Zusammenbruch zu entgehen.

Diese Leute - Ärzte, aber auch viele freiwillige Pflegerinnen und Pfleger - leisten unter immensem Druck eine geradezu knochenbrecherische Arbeit: In einem Gebiet, in dem das Assad-Regime weitgehend nichts mehr zu sagen hat, organisieren die Frauen und Männer des Kurdischen Roten Halbmonds das Rettungssystem, Ambulanzen und Apotheken. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Versorgung von rund vier Millionen Menschen - und das unter extrem schwierigen Bedingungen.

Was heißt das konkret?

Das Kurdengebiet Rojava, das sich im Norden Syriens vom Euphrat bis zum Tigris erstreckt, steht nach außen hin vor allem in einem Verteidigungskampf gegen die Terrormiliz des so genannten Islamischen Staats (IS). Neben gewöhnlichen Krankheiten müssen die Nothelfer deshalb schwere Kriegsverletzungen behandeln. Es fehlt an Personal und auch an Material. Denn erschwert wird die medizinische Hilfe durch die bestehende Embargo-Situation der angrenzenden Länder. Der IS lässt natürlich keine Medikamenten-Lieferungen zu; aber auch die Grenzen zur Türkei und zum Nordirak sind dicht oder nicht wirklich offen.

Was haben Sie sich jetzt zum Ziel gesetzt?

Wir haben es einerseits mit Menschen zu tun, die dem Burnout nahe sind. Anderseits sind viele darunter, die immer wieder schlimmste Dinge erlebt haben: Etwa, wenn IS-Selbstmordattentäter Dutzende Menschen in den Tod gebombt haben. Viele Helfer, die so etwas miterlebt haben, leiden unter dem Posttraumatischen Belastungssyndrom. Dazu haben die Helfer dort extrem hohe moralische Ansprüche an sich. Daraus ziehen sie einerseits Kraft, laufen andererseits aber auch Gefahr, sehr schnell über ihre physischen und psychischen Kräfte zu gehen und zusammenzubrechen.

Wie kann man die Helfer vor ihrem eigenen Idealismus schützen?

Eine Urlaubs- und Kur-Möglichkeit wie bei uns haben die Leute in Kriegszeiten in Rojava natürlich nicht. Deshalb versuche ich mit ihnen gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie sie sich schützen können vor einem Zusammenbruch. Ich bin eingeladen, in einem Kurs Helfer in Psychologischem Selbstschutz und psychischer Erster Hilfe bei anderen zu trainieren. Es geht darum, Multiplikatoren zu unterrichten, dass sie ihr Wissen auch anderen weitergeben können.

Welche Ideen bringen Sie mit?

Als Notfallmediziner habe ich mit diesen Leuten ja schon zusammengearbeitet. Deshalb weiß ich, was sie aushalten müssen. Ich denke, die halbe Miete wird sein, ihnen zu vermitteln, wie ihr Organismus unter Stressbedingungen reagiert und was Dauerstress anrichtet. Dann geht's darum, Ansätze zu erarbeiten, wie sie aus der Daueranspannung kommen. Das reicht von klassischen Gruppenübungen bis zum Erlernen progressiver Muskelentspannung. Alles mit dem Ziel, ihnen zu vermitteln, dass sie ihre Ressourcen schützen müssen - und wie dies geht.

Leichter gesagt als getan, oder?

Ja, aber alles andere macht keinen Sinn. Wenn Sie als Notarzt zu einem Unfall gerufen werden, ist die erste Maßnahme die Eigensicherung. Es ist Unsinn, wenn Helfer sterben und überhaupt nichts mehr machen können. Oder körperlich und seelisch so zusammenklappen, dass sie als helfende Ressource ausfallen. Es geht um Selbstsicherung und um den Erhalt der Arbeitskraft.

Sie haben das Thema Traumatisierung angesprochen. Was können Sie in der kurzen Zeit dagegen tun?

Es geht dort darum, einen Denk- und Handlungsprozess anzustoßen. Schwer Traumatisierte werden wir nicht im Kurs therapieren können, völlig klar. Aber wir können vermitteln, wie Warnzeichen bei sich selbst und anderen zu deuten sind und welche therapeutischen Schritte eingeleitet werden müssen. Während meines Aufenthalts hier in Rojava werde ich aber nicht nur unterrichten, sondern auch einiges an Erfahrungen mitnehmen. So gibt es in Rojava trotz schwieriger äußerer Umstände starke Kompensationsmöglichkeiten - etwa durch den starken familiären Zusammenhalt oder die ausgeprägte Nachbarschaftshilfe. Ressourcen, die es effektiv zu nutzen gilt. Etwas, von dem wir lernen können.

Im Prinzip geht's also auch für die Helfer des Roten Halbmonds darum, sich nicht einzuigeln?

Ja, es ist wichtig, aus sich selbst herauszugehen, die Eindrücke mit anderen zu teilen. Die Sorgen und Belastungen nicht mit sich allein auszumachen. Auch schöne Dinge, etwa einen Nachmittag mit Freunden, Musik und Essen. Mitten im Krieg gibt's auch dort entspannte Situationen. Und es gilt, den Helfern klar zu machen, dass es völlig legitim ist, wenn sie sich so eine kleine Auszeit nehmen. Jeder kann umso besser helfen, wenn er die eigene Batterie regelmäßig auflädt.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.