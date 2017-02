Die Herren von Rot-Weiss Köln haben das Double perfekt gemacht und nach der deutschen Feldhockey-Meisterschaft 2016 auch den Titel in der Hallen gewonnen. Die Rheinländer besiegten im Finale in Mülheim an der Ruhr den Mannheimer HC mit 2:1 im Penaltyschießen. Den entscheidenden Versuch verwandelte Marco Miltkau. Beim 2:2 (0:1) in der regulären Spielzeit hatte Fabian Pehlke (19./52. Minute) die Mannheimer zweimal in Führung gebracht, ehe Miltkau (39.) und Jonas Gomoll (60.) jeweils per Strafecke für Rot-Weiss ausglichen. Für den Hallen-Rekordmeister ist es der insgesamt zehnte Titel.