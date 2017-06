von Ralf Zimmermann von Siefart

Eine Handyhülle, die das Handy lädt oder eine Software, die digitale Inhalte in Blindenschrift verwandelt: In Hamburg sind zehn Schüler-Teams für ihre Ideen ausgezeichnet worden. Alljährlich nehmen Tausende Schüler an Deutschlands größtem Existenzgründer-Planspiel teil.

Albert Schweitzer hätte sich gefreut. "Seine" Schüler sind die Sieger beim Deutschen Gründerpreis für Schüler 2017. Das Team Kabibe GmbH vom Albert-Schweitzer-Gymnasium im bayerischen Erlangen hatte eine geradezu geniale Idee, die sich nach Meinung der fünf 17- und 18-Jährigen Gymnasiasten auch tatsächlich realisieren lässt: Eine speziell beschichtete Handyhülle, die - nach einem lange erforschten physikalischen Gesetz - kontinuierlich den Akku auflädt.

In seinen Zeiten im Urwald-Krankenhaus in Lambarene hätte es der Namensträger der Schule dann vielleicht auch mit einem stromunabhängigen Handy in der Kommunikation einfacher gehabt. Vorausgesetzt, das Handy wäre gleich miterfunden worden. Denn das Wirken des Friedensnobelpreisträgers im fernen Afrika liegt ja über 100 Jahre zurück. "Seine" Schüler leben im Hier und Jetzt und ihr Geschäftsmodell hat viel mit den Bedürfnissen einer modernen Industriegesellschaft zu tun.

Ein Handy unabhängig von der Steckdose - das muss doch möglich sein

Ein Mobiltelefon endlich vom Strom unabhängig betreiben, das muss doch möglich sein, sagten sich Simon Rödel, Sebastian Kral, Quarizada Reshad, Denise Conka und Amelie Ernst, zusammen mit ihrem Coach Roman Ochmann. Heraus kam eine Erfindung nach dem sogenannten Seebeck-Effekt. Und der beruht auf starken Temperaturunterschieden, zum Beispiel zwischen Außentemperatur und Hosentasche.

Durch einen Stromkreis aus zwei verschiedenen elektrischen Leitern entsteht bei einer Temperaturdifferenz eine elektrische Spannung. Und genau die dient letztlich als Stromquelle. Ganz einfach. Nö, im Gegenteil: Technisch ein besonders anspruchsvolles Projekt, das aber in diesem Jahr auch deshalb das Rennen beim Gründerpreis für Schüler machte, weil die Vision dazu gehört. Die Vision, ein Produkt auf den Markt zu bringen, auf das die Welt wirklich gewartet hat. Eben vielleicht auch gerade in Lambarene. Oder jedenfalls in Afrika.

eBraille - elektronische Inhalte in Blindenschrift verwandeln

Auch die Zweitplatzierten machten eine sehr nützliche Idee zum Geschäftsmodell, wenn auch für eine deutlich kleinere Zielgruppe. Blinde und sehbehinderte Menschen sollen digital erfasste Unterhaltungs- oder Sachliteratur mithilfe einer eigenen Software in Brailleschrift (Punktschrift zum Abtasten) umwandeln und dann lesen können. Die vier Teammitglieder haben, wie alle anderen Schülerteams auch ein ausführliches Konzept mit Marktanalyse, Strategie und Businessplan vorgelegt.

Sie lernen in der Internatsschule Schloss Hansenberg im hessischen Geisenheim, eine Schule, die schon häufiger erfolgreiche Teams beim Gründerpreis am Start hatte. Diesmal sind übrigens gleich zwei unter den Top 10, außer dem eBraille-Team auch noch auf Platz 7 die Bambivia GmbH, mit einem smartphonebasierten Alarmsystem zur Verhinderung des plötzlichen Kindstods.

Management-Training für die Top 5-Teams

An die 80.000 Schüler haben seit 1999 an dem Wettbewerb teilgenommen - alleine in diesem Jahr 824 Teams mit 3.500 Schülerinnen und Schülern. Übrigens nicht nur aus Gymnasien, sondern ebenso von Real-, Gesamt- und Berufsschulen. Der Schülerwettbewerb ist Teil des größten deutschen Existenzgründer-Planspieles, das alljährlich vom Magazin "Stern", den Sparkassen, Porsche und dem ZDF ausgelobt wird. Dem Gründerklima in Deutschland Mut zu machen, ihm eine Plattform und damit Aufmerksamkeit zu verschaffen - das ist die Idee hinter dem Ideenwettbewerb.Den dritten Platz belegen diesmal Schüler aus Nürnberg mit ihrer "Firmengründung" HotspotEverywhere. Flächendeckend im Netz unterwegs zu sein und das über die Nutzung und Vernetzung privater Router, dafür haben sie ein Konzept erarbeitet. Die Top 5-Teams von den über 800 werden mit einem mehrtägigen Management-Training belohnt. Zumindest für diese Teams bedeutet der Gründerpreis einen ersten Hoffnungsschimmer, dass einige der Ideen tatsächlich den Weg in die Wirklichkeit schaffen. Zu wünschen wäre es den Preisträgern - und auch den Nutzern.