von Mark Hugo

Eigentlich bräuchten wir mehr als drei Erden. Denn der ökologische Fußabdruck, den jeder Deutsche hinterlässt, ist riesig. Um das klarzumachen, haben Schülerinnen aus Oberbayern einen 1.000 Quadratmeter großen Fuß als Irrgarten angelegt. Dafür bekommen sie heute den Deutschen Klimapreis.

Orthopäden können dem überdimensionierten Fuß in der Nähe von Königsdorf vermutlich nicht so viel abgewinnen. "Ein wenig eleganter Plattfuß mit Hallux", sagt Tamara Höcherl. Sie ist Lehrerin am St.-Ursula-Gymnasium Lenggries und Leiterin des Projekts. "Er musste sich dem Gelände anpassen." Die Besucher ohne orthopädische Fachausrichtung dürften dagegen schwer beeindruckt sein: 1.130 Hainbuchen wurden gepflanzt - und zwar so, dass sie einen riesigen Fußabdruck formen, mit einem Hecken-Irrgarten im Inneren.

Das Spannende dabei: Den richtigen Weg durch das Labyrinth findet nur, wer an acht Stationen die Fragen richtig beantwortet. "Wie kannst du im Winter Heizenergie sparen?", steht da zum Beispiel. Oder "Welches Obst kaufst du nur im Frühsommer?" Nur der Pfeil neben der richtigen Antwort zeigt in die richtige Richtung. "Ansonsten gerät man in Sackgassen", erklärt Tamara Höcherl.

"Was eigentlich jeder weiß"

Und das kann gerne auch im übertragenen Sinne verstanden werden. Denn der Hecken-Irrgarten soll nicht nur Spaß machen, die Besucher sollen am Ende auch etwas mit nach Hause nehmen. Erkenntnisse und "Denkanstöße zur Wiederauffrischung dessen, was eigentlich jeder weiß und dennoch tagtäglich ignoriert", so Höcherl. "Jedem Besucher soll klar werden, dass wir unsere Umwelt und unseren gesamten Planeten schützen müssen, da es unser einziger Lebensraum ist", ergänzt ihre Schülerin Sina Köstler. Kleine Veränderungen würden dabei oft schon reichen. "Wassersparen kann man beispielsweise am besten, wenn man weniger Fleisch isst", schlägt sie vor.

Ein Projekt, das den Erfindern des ökologischen Fußabdruckes vermutlich gefallen würde. Der Kanadier William Rees und der Schweizer Mathis Wackernagel haben sich ihn in den 90er Jahren an der University of British Columbia einfallen lassen. Gedacht ist der Fußabdruck als Anzeiger dafür, wie viel Energie, wie viele Ressourcen und Naturgüter jeder Mensch im Durchschnitt verbraucht, wie groß also sein Fußabdruck ist, den er auf der Erde hinterlässt. Dabei fließen Daten etwa über den Energieverbrauch, Bauland, Viehzucht, den CO2-Ausstoß oder das Abfallaufkommen mit ein. Lebensstile werden so messbar und vergleichbar.

Drastische Unterschiede

Dargestellt wird das in der Maßeinheit "globale Hektar" (gha). Die nach diesem Modell pro Erdenbewohner verfügbare "Fläche" ist derzeit 1,7 gha groß. Tatsächlich werden aber im Weltdurchschnitt 2,8 gha genutzt. Anders ausgedrückt: Wir tun so, als hätten wir nicht eine, sondern 1,6 Erden zur Verfügung. Und dabei sind die Unterschiede in den Regionen der Welt drastisch: Während wir Deutsche auf einem Fuß von 5,4 gha leben - wofür wir eigentlich 3,1 Erden bräuchten -, kommen die Bewohner Bangladeschs mit nur 0,7 gha aus. Diese Daten ermittelt jährlich das Global Footprint Network, das die beiden Fußabdruck-Erfinder gegründet haben.

Mit Hilfe ihrer Daten wird übrigens auch der so genannte Word Overshoot Day, der Erdüberlastungs- oder auch Welterschöpfungstag berechnet. An diesem sind nach dem Modell sämtliche Ressourcen aufgebraucht, die die Erde im aktuellen Jahr ersetzen könnte. Anders gesagt ist damit für den Rest des Jahres das verfügbare natürliche Budget überzogen. 2016 war der Tag am 8. August. Auch in diesem Jahr wird er im August erwartet, vermutlich aber ein paar Tage früher. Der deutsche Überlastungstag 2017 steht dagegen schon fest: Er war am 24. April.

Kritik am Öko-Fußabdruck

Unstrittig ist der ökologische Fußabdruck allerdings nicht. Gerne wird kritisiert, es sei nicht möglich, so viele unterschiedliche Faktoren zu einer einzigen Zahl zusammenzufassen. Vereinfacht formuliert: Geht etwa das saubere Wasser aus, nützt es gar nichts, wenn der CO2-Wert deutlich reduziert worden ist. Eine Studie des Bundesumweltamtes von 2007 kritisiert auch, dass viele Daten auf Schätzungen beruhen. Außerdem sei es schwierig, eine einheitliche Flächen-Maßeinheit für alle Länder zu verwenden, obwohl Flächen sehr unterschiedlich nutzbar seien. Dadurch werde die "Interpretation der Ergebnisse auf nationaler Ebene erschwert". Und doch: Auch die Studie kommt zu dem Schluss, dass der Fußabdruck wichtig sei, weil er hochkomplexe Zusammenhänge "in einfacher und verständlicher Form" darstellen könne.

Verständlich wie eben auch der ökologische Fußabdruck von Königsdorf. Und auch er soll das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit schärfen. Wer im Irrgarten alle Fragen richtig beantwortet, gelangt am Ende in die Zehen des Fußabdrucks. Dort wird er an "Mitmach-Stationen" belohnt. "Da steht zum Beispiel ein Fahrrad, auf dem die Besucher in die Pedale treten können, und ein mannshohes begehbares Fass", in dessen Inneren es CO2-Spartipps gibt, erklärt Tamara Höcherl. Und hier kann der Besucher den Irrgarten wieder verlassen - hoffentlich um einige Erkenntnisse reicher. Bezahlt hat er dafür übrigens nichts. Der Eintritt ist frei.

Später Lohn für viel Arbeit

Und das, obwohl viel Geld und wochenlange Arbeit in dem Projekt stecken. Umso größer ist die Freude über den Deutschen Klimapreis, den die Schülerinnen des St.-Ursula-Gymnasiums als eine von insgesamt fünf Schülergruppen bekommen. Und über die 10.000 Euro Preisgeld. "Das hat mir nochmal bestätigt, dass nicht nur wir unser Projekt super finden, sondern auch objektive Beurteiler", freut sich Sina Köstler. Was die Mädchen dabei gelernt haben? "Dass es für außergewöhnliche Projekte außergewöhnliches Engagement braucht und sich der 'Lohn der Mühe' oft erst mit Verspätung einstellt", sagt Lehrerin Tamara Höcherl.

Wer seinen eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen möchte, kann das unter anderem in diesem Test der BUND-Jugend.