In Hamburg sind die besten Radiomacher und Hörfunkproduktionen mit dem Deutschen Radiopreis geehrt worden. Entertainerin Barbara Schöneberger führte durch den Abend in der Elbphilharmonie. 33 Nominierte in elf Kategorien durften in diesem Jahr auf eine Trophäe hoffen.

Zahlreiche Prominente, etwa Moderator Günther Jauch und Schauspieler Jan Josef Liefers übergaben die Preise an die Gewinner. Weltstars wie Ausnahmegeiger Nigel Kennedy, ABBA-Mitbegründer Benny Andersson und die amerikanische Sängerin Beth Ditto sorgten neben deutschen Künstlern wie Peter Maffay, Adel Tawil und Johannes Oerding für den musikalischen Rahmen. Nach Angaben des Grimme-Instituts gab es mit 381 Beiträgen einen Bewerberrekord.

Beste Innovation: Radio Gong 96,3 in München

"Das Gong 96.3 S-Bahn Casting. Deine zwei Stationen Ruhm" von Radio Gong 96.3 in München wurde in der Kategorie "Beste Innovation" ausgezeichnet. In dem Format sind nichtsahnende Fährgäste der Münchner S-Bahn plötzlich mitten in einer Casting-Show. Teilnehmer haben zwei Stationen Zeit, das Publikum von sich zu begeistern. Sänger Johannes Oerding überreichte den Moderatoren Johannes Ott und Matthias Ulrich die Trophäe.

Doppel-Olympiasiegerin und Ski-Weltmeisterin Maria Höfl-Riesch gratulierte Melanie Fuchs und Philipp Goewe vom norddeutschen Sender N-Joy für die "Beste Programmaktion". Mit der multimedialen Kampagne "Kopf hoch. Das Handy kann warten", macht die Aktion auf die Gefahren durch Handynutzung am Steuer aufmerksam.

Beste Moderatorin: Gerlinde Jänicke von 94,3 rs2