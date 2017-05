von Marcel Burkhardt

Online-Handel als Chance für den Handel in den Städten? Es klingt paradox. Doch wie E-Commerce und stationärer Handel besser verknüpft werden können, ist heute ein großes Thema auf dem Deutschen Städtetag. Furcht vor weiterem Kundenschwund und "City-Verödung" treibt die Städte an.

Noch nicht lang her, da ist der stetig wachsende Online-Handel als Fluch für die Einzelhändler in den deutschen Innenstädten beschrieben worden, als "Damoklesschwert", das über ihren Köpfen schwebe. Tatsächlich jubelt der Online-Handel Jahr für Jahr über zweistelliges Umsatzwachstum, während das Plus des stationären Einzelhandels mit zuletzt jährlich etwa zwei Prozent vergleichsweise mager ausfällt. Und mehr und mehr Menschen schätzen das bequeme Shoppen vom Sofa aus: Prognosen zufolge werden in drei Jahren schon etwa 20 Prozent des Einzelhandelsumsatzes online gemacht.

Kundenschwund in den Städten: "Müssen den Trend stoppen!"

Ein Grund, weshalb die Diskussion um die Folgen des Online-Handels für die Städte und Einzelhändler einen neuen Fokus bekommt. Auf dem heutigen Deutschen Städtetag diskutieren die Teilnehmer nun darüber, wie sie die "Chancen des Online-Handels" für sich besser nutzen können.

Dass der Handlungsdruck groß ist, bestätigt Kai Falk, Sprecher des Handelsverbands Deutschland (HDE): "In den Städten ist der Kundenandrang in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen - das ist ein klarer Trend, den wir stoppen müssen."

Online- und Offlinehandel als Einheit

An Ideen, den Einzelhandel in den Städten zu stärken, mangelt es nicht. Eine grundlegende Strategie besteht darin, den E-Commerce und den stationären Handel in den Städten noch enger zu verknüpfen. "Klassische Warenhäuser setzen zum Beispiel immer stärker auf eine Multi-Channel-Strategie - Online-Präsenz und Geschäfte vor Ort sind dabei eng miteinander verzahnt", sagt Falk.

Im Idealfall schaffen es die Händler in den Städten also, die Kundschaft zunächst online auf ihr Angebot aufmerksam zu machen und dann direkt in den Laden zu locken. Laut Deutschem Städtetag, mit dem der HDE eng kooperiert, seien Kunden heute "insbesondere an einer qualitativ hochwertigen Beratung und Betreuung interessiert, nicht zwingend daran, Waren online zu kaufen".

"OF Loves U": Städte entwickeln "digitale Dachmarken"

Der Deutsche Städtetag geht noch einen Schritt weiter, wenn er in einem aktuellen Diskussionspapier fordert, dass sich Händler vor Ort künftig viel stärker als Gemeinschaft begreifen müssten, um der Online-Vielfalt etwas entgegenzusetzen. Wichtig sei dabei eine "einheitliche Präsenz sowohl online wie auch offline".

Die Händlergemeinschaft an einem Standort solle sich künftig gemeinsam als eine "Marke" verstehen, um das Gesamtangebot des Standorts zu kommunizieren und zu vermarkten. Städte wie Wuppertal, Augsburg und Güstrow haben bereits solche "digitalen Dachmarken" für sich entworfen. In Offenbach heißt eine identitätsfördernde Kampagne "OF Loves U". Mit Stadtportalen wie diesen sollen besonders kleine Händler eine Brücke zwischen On- und Offline-Handel schlagen und ihre Sichtbarkeit im Internet verbessern können.

Vielerorts eklatanter Mangel an schnellem Internet

Eva Lohse, Präsidentin des Deutschen Städtetags, spricht dabei von einer "Verantwortungsgemeinschaft von Stadt, Handel und Eigentürmern", die es brauche, um die Innenstädte zu stärken. Dabei ist jedoch die Ausgangslage der Städte sehr unterschiedlich. Laut einer Umfrage des Deutschen Städtetags ist einerseits der Handel in strukturstarken Städten mit erheblich steigenden Mieten belastet; andererseits gibt es in strukturschwachen Stadtteilzentren Probleme durch vermehrten Leerstand.

Vielerorts klagt der Einzelhandel außerdem über einen eklatanten Mangel an schnellen Online-Anschlüssen. Gerade erst hat eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) Deutschland ein schlechtes Zeugnis beim Ausbau des Breitband-Internets gestellt. Im Vergleich der führenden Industrienationen liegt Deutschland auf Platz 28 von 32.

"Es geht bei vielen Geschäften ums Überleben!"

"Viele mittelgroße und kleinere Städte sind beim Netzausbau abgehängt", konstatiert HDE-Sprecher Falk. "Wenn sich Geschäfte dort digitalisieren wollen, stehen sie deshalb vor einem riesigen Problem. Das ist keine Petitesse: Es geht bei vielen ums Überleben!" HDE und Deutscher Städtetag fordern deshalb eine starke digitale Infrastruktur.

Auch auf einer weiteren Ebene müsse der Staat aktiv werden. Dabei geht es um Steuergerechtigkeit. Durch ein möglichst einfaches und effizientes Verfahren müsse sichergestellt werden, dass der Versandhandel an der Umsatzsteuer vorbei aus dem Nicht-EU-Ausland nicht mehr möglich ist, fordert der HDE. "Ansonsten werden einheimische Händler, die in Deutschland ihre Steuern zahlen, gegenüber ausländischen Online-Händlern benachteiligt", so der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp.