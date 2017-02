Die Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm. Allerdings sorgt der Siegertitel in Russland für Verstimmung. Deutschland landete wieder auf dem letzten Platz.

von Dominik Rzepka

Wer singt für Deutschland beim Eurovision Song Contest? Am Abend entscheiden die Fernsehzuschauer, mit welchem Song Deutschland nach Kiew fährt. Das Ziel dieses Mal: Bloß nicht wieder Letzter werden wie in den vergangenen Jahren. Damit das klappt, ist beim Vorentscheid jetzt einiges anders.

Es kann eigentlich nur besser werden. Letzter Platz 2016, letzter Platz 2015 - zwei Mal in Folge war der Eurovision Song Contest für Deutschland eine Katastrophe. Eklats schon bei der Auswahl der Kandidaten: 2016 hatte der zuständige Sender NDR erst Xavier Naidoo ausgewählt, ihn dann aber doch nicht antreten lassen. Zu groß die Kritik an Naidoos vermeintlich homophoben Äußerungen und einem Auftritt bei den umstrittenen "Reichsbürgern". Und 2015 sagte der eigentliche Sieger des deutschen Vorentscheids Andreas Kümmert noch während der Siegerehrung ab. "Ich möchte nicht." Rums.

Das "Prinzip Lena": Fünf junge Nachwuchsmusiker treten an

Und dieses Jahr? Ist alles anders. Keine bekannten Namen, sondern Newcomer. Mehr als 2.000 junge Musikerinnen und Musiker waren dem Castingaufruf des NDR gefolgt. Fünf von ihnen haben es ins Finale am Abend geschafft: Vier Frauen, ein Mann. Sie heißen Felicia, Helene, Isabella, Yosefin und Axel, sind zwischen 20 und 28 Jahre alt, singen durch die Bank weg gut - sind aber bisher weitgehend unbekannt. Das Prinzip Lena Meyer-Landrut, die im Jahr 2010 ebenfalls als Unbekannte den ESC-Vorentscheid gewann. Und dann auch gleich den Eurovision Song Contest in Oslo. Was war das schön!

In diesem Jahr kommt es weniger auf die Künstler an, sondern auf die Songs. Zwei Titel hat der NDR extra für den Eurovision Song Contest schreiben lassen. "Wildfire" und "Perfect Life". Einer dieser beiden Songs wird der deutsche Beitrag für das Finale in Kiew am 13. Mai. Ihre TV-Premieren feiern sie erst beim deutschen Vorentscheid am Abend. Nur so viel ist bekannt: Den Song "Wildfire" hat unter anderem die norwegische Musikerin Marit Larsen geschrieben, deren Titel "If A Song Could Get Me You" im Jahr 2009 Platz 1 der deutschen Singlecharts erreicht hat.

"Wildfire" oder "Perfect Life" - einer dieser beiden Songs wird's

Larsens Song "Wildfire" wurde in New York geschrieben. Er klingt luftig, locker, poppig und lässt sich laut Larsen gut unter der Dusche summen - ist allerdings kein klassischer ESC-Gewinnersong. Der zweite Titel "Perfect Life" kommt unter anderem von Lindy Robbins, einer US-amerikansichen Songwriterin, die hinter den Hits von internationalen Superstars wie Jason Derulo oder Olly Murs steht. Für David Guetta schrieb sie den Welthit "Dangerous", für die Backstreet Boys den Titel "Incomplete". "Perfect life" kommt erst einmal etwas wie eine Ballade und etwas ruhiger daher.

In den Proben haben die Kandidaten die Songs leicht unterschiedlich arrangiert und interpretiert - zum Teil etwas schneller, als Uptempo-Song. Auch Lenas "Satellite" war ursprünglich eine Ballade, die aber frisch und modern arrangiert auf der großen ESC-Bühne in Oslo überzeugen konnte. Vielversprechend jedenfalls, dass es Deutschland in diesem Jahr mit Titeln versucht, die extra für den ESC geschrieben wurden. Ein Fortschritt im Vergleich zu den vergangenen Jahren, in denen Plattenfirmen Künstler nominieren konnten, deren Songs selten in das Genre Eurovision Song Contest passten.

Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen sitzen in der Jury

Wen Deutschland in diesem Jahr zum ESC schickt dürfte gegen 23 Uhr feststehen. In einer dreistündigen Show wählen die Zuschauer erst drei, dann zwei Kandidaten in die Endrunde. Zwei Künstler werden am Ende jeweils beide Songs gesungen haben - "Wildfire" und "Perfect life". Ganz am Ende wählen die Zuschauer dann sowohl ihren Lieblingskünstler als auch ihren Lieblingstitel. Das wird dann der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest in Kiew.

Prominente Unterstützung bekommen die Kandidaten von ESC-Siegerin Lena, Sänger Tim Bendzko und Moderator Florian Silbereisen. Sie sitzen in der Jury, kommentieren die Auftritte und geben eine Empfehlung ab. Stimmrecht haben sie aber nicht. Egal, wie die Entscheidung am Ende aussieht: Deutschland ist als eines der großen Länder automatisch für das Finale am 13. Mai qualifiziert. Vielleicht schafft es Deutschland ja in diesem Jahr mal wieder, den letzten Platz einem anderen Land zu überlassen.

