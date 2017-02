Die Ukraine gewinnt den Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm. Allerdings sorgt der Siegertitel in Russland für Verstimmung. Deutschland landete wieder auf dem letzten Platz.

von Dominik Rzepka

Sie ist die Beste von 2.000 Kandidaten: Die 25-jährige Isabella Levina Lueen singt für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kiew. Überzeugen konnte sie mit einer beeindruckenden und auffällig tiefen Stimme - und dafür gab's am Ende sogar Standing Ovations.

Sie ist von Beginn an die Favoritin: Ganz am Anfang singt Levina "When we were young" von Adele. Das Publikum hält erst den Atem an, dann gibt es Zwischenapplaus. "Wer Adele singen kann, kann alles singen", twittert einer. Denn schnell wird klar: Levina hat eine beeindruckende Stimme: Tief, ein bisschen verraucht und schwarz - überraschend für eine groß gewachsene blonde Sängerin, wie Levina selber sagt. Dann singt Levina "Wildfire", und das Publikum hält es nicht mehr auf den Plätzen.

Der Song ist fluffig-leichter Pop, geschrieben von der norwegischen Sängerin Marit Larsen. 2009 landete sie einen Nummer-1-Hit in Deutschland mit "If a song could get me you". Levina singt ihn ruhig, balladig, was ihrer Stimme sehr entgegenkommt. Als zweiten Titel präsentiert sie den Song "Perfect life", ein Uptempo-Song, geschrieben von der Songwriterin, die auch hinter den Hits der Backstreet Boys oder Jason Derulo steht. Auch mit diesem Song kann Levina überzeugen - unter anderem, weil sie ihn dieses Mal wenig balladig singt. Und Uptempo-Songs könnte der ESC 2017 durchaus gebrauchen, haben sich doch viele der teilnehmenden Länder bereits für ruhige Balladen entschieden.

Siegersong "Perfect life" erinnert kurzzeitig an Wolfgang Petry

Und tatsächlich wählen die Zuschauer am Ende "Perfect life" aus. "Eine Überraschung", sagt die Moderatorin des Abends, Barbara Schöneberger. In der Halle hatten die meisten Zuschauer eher auf "Wildfire" getippt. "Perfect life" fehlt ein bisschen ein starker Refrain. Außerdem erinnern die ersten Akkorde ein wenig an alte Hits von Wolfgang Petry - "Wahnsinn" zum Beispiel. Ob ein solcher Titel wirklich beim Eurovision Song Contest erfolgreich sein kann? Ein bisschen mehr Frische auch in der Produktion hätte dem Titel sicher gut getan.

Zuvor waren ein weiterer Kandidat und drei Kandidatinnen ausgeschieden: Die Halbschwedin Yosefin Buohler, deren Cover-Version eines Beyoncé-Songs nicht wirklich überzeugen konnte. Felicia Lu Kürbiß, die bei Youtube regelmäßig Songs veröffentlicht und damit 20.000 Fans erreicht. Und die erst 20-jährige Helene Nissen, die mit einem Song von Johnny Cash überzeugen konnte. Ein wenig verpeilt wirkt sie, aber sehr sympathisch. Dafür gibt es am Ende Platz drei. Platz zwei sichert sich der einzige Mann im Wettbewerb: Axel Maximilian Feige.

Finale am 13. Mai in Kiew

Für das Finale des Eurovision Song Contest am 13. Mai in Kiew ist Deutschland als eines der großen Länder automatisch gesetzt. Die meisten anderen Länder müssen sich erst in Halbfinal-Shows am 9. beziehungsweise 11. Mai qualifizieren. Für Deutschland war der ESC in den vergangenen Jahren eine herbe Enttäuschung. Letzter Platz mit null Punkten 2015. Letzter Platz auch 2016 mit gerade einmal elf Punkten. So gesehen kann es 2017 eigentlich nur besser werden.

