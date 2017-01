Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen - Blitzeis macht den Menschen im Nordwesten zu schaffen, von den Niederlanden über Nordrhein-Westfalen bis nach Niedersachsen und Hamburg. "Bleiben Sie im Haus", rät der Deutsche Wetterdienst.

Dutzende Fußgänger sind am Samstag in Hamburg bei Blitzeis ausgerutscht und haben sich verletzt. Innerhalb von zwei Stunden rückte die Feuerwehr am Vormittag 50 Mal aus. Die Fußgänger zogen sich bei den Stürzen Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen zu. Viele Verletzte mussten in eine Klinik.

350 Streufahrzeuge allein in Hamburg unterwegs

Wegen der extremen Glätte rückten in Hamburg 350 Streufahrzeuge der Stadtreinigung aus. Rund 1.000 Mitarbeiter waren im Einsatz, wie die Stadtreinigung mitteilte. Auf knapp 3.300 Kilometern Straße verteilten sie demnach doppelt so viel Salz wie üblich. Auch mehr als 4.000 Bushaltestellen, 655 Kilometer öffentliche Gehwege und 320 Kilometer Radwege gehören zum Einsatzgebiet der Streufahrzeuge. Glätte auf den Bürgersteigen vor Wohnhäusern müssten die Anlieger selbst beseitigen, betonte die Stadtreinigung.

Auch in Schleswig-Holstein kamen Menschen auf dem Glatteis zu Fall. Auf der A7 kippte auf glatter Fahrbahn ein Lastwagen zwischen Flensburg-Harrislee und Flensburg um. Der Fahrer des mit Fleisch beladenen Lasters wurde schwer verletzt. Die Strecke Richtung Hamburg wurde für mehrere Stunden gesperrt. Bis zum frühen Vormittag kam es nach Angaben des Sprechers zu weiteren Unfällen auf dem nördlichen Teil der A7 und der A1. Zunächst blieb es meist bei Blechschäden.

Trotzdem Schneekanonen im Einsatz

Der Deutsche Wetterdienst warnte auch vor gefährlichem Glatteis auf den Straßen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens. Vor allem am Niederrhein und im westlichen Münsterland sollten die Menschen die Autos wenn möglich stehen lassen. In der Region von Münster über das Ruhrgebiet bis nach Köln und Aachen konnte es Blitzeis auf den Straßen geben. Die Glättegefahr bleibt voraussichtlich bis Sonntagmorgen bestehen. Dann entspanne sich die Lage vor allem in den Tieflagen.

Im Sauerland, wo viele Wintersportler auf dem Weg zu den Pisten waren, war die Gefahr hingegen deutlich geringer. Frischer Schnee hat Freizeitsportler auch auf die Pisten im Südwesten gelockt. Skifahrer und Snowboarder fuhren am Samstag im Schwarzwald bei eisigen Temperaturen die Berge hinab. Am Feldberg betrug die Schneehöhe nach Angaben des zuständigen Liftverbunds morgens 5 bis 19 Zentimeter. Die Bedingungen waren wegen geringer Schneeunterlage und Verwehungen aber nicht ganz optimal. Wochenlang hatten die Betreiber mangels weißer Pracht Kunstschnee ausgebracht. Auch am Samstag waren noch Schneekanonen im Einsatz. Gespurt war weiter nur ein kleiner Teil der Loipen.

Eiskälte hat Europa derzeit fest im Griff

Der Wintereinbruch macht auch den Niederlanden schwer zu schaffen. Auch im Nachbarland kam es zu etlichen Glätteunfällen mit mehreren Verletzten. Eisregen verwandelte Straßen in vielen Teilen des Landes in gefährliche Rutschbahnen. Auf den holländischen Autobahnen wurden mehr als 160 Unfälle registriert. "Nahezu jede Minute bekommen wir weitere Unfallmeldungen", sagte ein Sprecher des Verkehrsinformationsdienstes.

Mindestens zehn Menschen sind nach einem Kälteeinbruch in Polen binnen zwei Tagen erfroren. Allein am Freitag starben sieben Menschen an Unterkühlung, drei weitere kamen am Vortag um. Die Zahl der Kältetoten seit 1. November stieg auf 53. In Polen liegen die Temperaturen seit Donnerstag bei minus 20 Grad und darunter. Die Polizei bat die Bevölkerung, auf besonders gefährdete Menschen wie etwa Obdachlose zu achten. Im vergangenen Winter waren trotz der ungewöhnlich milden Temperaturen 77 Menschen an Unterkühlung gestorben.

Kälteste Nacht des Winters

Nach der bislang kältesten Nacht dieses Winters - im oberbayerischen Reit im Winkl und im oberpfälzischen Schorndorf wurden minus 26 Grad gemessen - sollen die Temperaturen in Deutschland zum Wochenbeginn ansteigen.Dauerfrost gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dann nur noch im Osten und Südosten der Republik.

"Bis auf den Mittwoch und die Nacht zum Donnerstag, an dem unsere Vorhersagen noch recht unsicher sind, erwarten wir in weiten Teilen Deutschlands einen typisch mitteleuropäischen Winter mit Schnee auf den Mittelgebirgen und Schmuddelwetter in den Niederungen", sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

Die erwarteten Temperaturen liegen dabei meist zwischen zwei und sechs Grad. In den tieferen Lagen regnet es, in den höheren fällt Schnee. Dabei kann es bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben - oder glatte Straßen. Denn dort, wo der Regen auf den noch frostigen Boden fällt, bildet sich schnell Glatteis.