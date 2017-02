320.000 Pappbecher landen in Deutschland pro Stunde im Müll. In Freiburg soll der Pappbecher-Müllberg verkleinert werden.

Verpackungen, Taschentücher, Pappbecher: Die Papierflut nimmt weiter zu. 2015 wurden in Deutschland laut Umweltbundesamt rechnerisch pro Einwohner über 250 Kilogramm Papier verbraucht.

Deutschland ist nicht nur Fußball- und Exportweltmeister. Wir sind auch beim Papierverbrauch weltweit an der Spitze. 250 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Ein echtes Umweltproblem. Ein guter Grund, auf seinen Papierverbrauch zu achten. Eine Familie aus Hamburg hat's probiert.

von Christine Elsner

Der Kaffee zum Mitnehmen, die Tageszeitung, das fünflagige Toilettenpapier, jede Menge Werbeflyer und Versandkartons - sie alle sind aus Papier und gehören ganz selbstverständlich zu unserem Alltag. Jeder Deutsche verbraucht im Jahr 250 Kilogramm Papier - der höchste Wert weltweit.

Deutschland ist Weltmeister, auch wenn es um den Papierhunger geht. Lag der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier in den 1950er Jahren noch bei 30 Kilogramm, so liegt er nach Angaben des Umweltbundesamtes heute bei 250 Kilogramm. Kein anderes Land liegt gleichauf. Frankreich etwa hat einen jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 140 Kilogramm.

Zellstoff kommt oft aus dem Ausland

Im Beruf, Haushalt sowie in der Freizeit und der Schule ist Papier ein etabliertes Produkt. Dabei gerät sehr leicht in Vergessenheit, wie viel Papiermüll entsteht. Zwar sammeln und sortieren die Deutschen Verbraucher das ausgediente Papier vorbildlich. Eine umweltbewusste Durchschnittsfamilie etwa kommt jedoch auf stolze 20 Kilogramm Altpapier pro Monat.

Christine Elsner aus der ZDF-Redaktion Umwelt

Inzwischen werden in Deutschland 74 Prozent des gesammelten Papiers wiederverwertet. Doch trotz des Recyclings von Papier stellt sich die Frage: Wie lässt sich die Papierflut eindämmen? 2016 haben die deutschen Papierfabriken rund 21 Millionen Tonnen Papier, Karton und Pappe hergestellt. Der Zellstoff hierfür wird in der Regel aus minderwertigen, dünneren Baumbestandteilen wie Ästen oder Baumkronen gewonnen. Da jedoch die deutsche Forstindustrie die Zellstoffindustrie nicht ausreichend versorgen kann, wird der meiste Zellstoff aus Holzländern wie Brasilien, Chile, Uruguay und aus den skandinavischen Ländern importiert.

Es tut sich etwas

planet e ... ... das ZDF-Umweltmagazin, geht an diesem Sonntag dem Papierverbauch in Deutschland nach: in der Doku "Die alltägliche Papier-Verschwendung" um 16:30 Uhr im ZDF und jederzeit in der Mediathek.

Inzwischen sind die Unterschiede zwischen recyceltem Papier - erkennbar am Blauen Umweltengel - und Papier aus Frischfasern kaum wahrnehmbar. Optik, Konsistenz und Alltagstauglichkeit sind nahezu gleich. Die Ökobilanz allerdings ist eindeutig: Recyclingpapier aus 100 Prozent Altpapier verbraucht gegenüber einem Papier aus komplett frischem Zellstoff in der Produktion etwa 60 Prozent weniger Energie und etwa 70 Prozent weniger Wasser. Erfreuliche Entwicklung: In den Kommunen wächst das Bewusstsein um die Papierverschwendung. Für Geschäftspost und Nachrichtenblätter wird fast nur noch Recyclingpapier verwendet.

Auch in der Wegwerfbecher-Branche tut sich etwas: Freiburg hat im November 2016 Mehrwegbecher für den Coffee-to-go eingeführt. Und nach mehreren Protestaktionen will die Geschäftsleitung von der Bäckereikette Backwerk zukünftig in Filialen mit entsprechendem Sitzplatzangebot den Gästen Mehrwegbecher anbieten.

Papierlos ist möglich

Ein niederländisches IT-Unternehmen arbeitet seit fünf Jahren komplett papierlos. Die Post wird digital zugestellt, Drucker und Papierkörbe sind aus den Büroräumen verschwunden. Der Kaffee läuft statt durch Papierfilter durch einen abwaschbaren Cromargan-Filter. Bei Konferenzen und Besprechungen geben die Mitarbeiter ihre Notizen auf dem Tablet oder Smartphone ein und auf den Toiletten ersetzen Bidets das Toilettenpapier.

Das papierfreie Unternehmen spart damit insgesamt 16 Bäume pro Jahr ein. Damit allein lassen sich sicherlich nicht die Wälder der Erde retten. Doch folgen mehrere Unternehmen diesem Leuchtturm-Projekt, kommen schnell mehrere Zehntausend Bäume zusammen - und das bedeutet den Bestandsschutz für einen ausgewachsenen Wald.