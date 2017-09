von Nike Harrach und Barbara Völkel, #ZDFCheck17

Der Verteidigungsetat spielt in den Wahlprogrammen von CDU/CSU und SPD eine wichtige Rolle. Beide wollen mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben. Aber eine Festlegung des Rüstungshaushaltes auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes - ein NATO-Ziel - lehnt die SPD kategorisch ab.

Martin Schulz (SPD), der sich am Dienstag den Fragen der Bürger in der Sendung "Klartext" im ZDF stellt, sieht in dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO eine "hemmungslose Aufrüstung" der Bundeswehr. Statt 20 bis 30 Milliarden Euro mehr auszugeben, würden drei bis fünf Milliarden jährlich ausreichen, so Schulz. Angela Merkel hingegen hat sich zum gemeinsamen Ziel aller NATO-Staaten bekannt. Das bedeutet: Bis zu zwei Prozent des deutschen BIP sollen bis 2024 für die Verteidigung ausgegeben werden.

Um wieviel Milliarden geht es?

Auch Die Linke ist in die Diskussion mit eingestiegen. In ihrem Wahlprogramm will sie die Militärausgaben gar nicht erhöhen, sondern sogar deutlich senken. Katja Kipping, die Parteivorsitzende, sagte in der ZDF-Sendung "Illner intensiv": "Denn das Zwei-Prozent-Ziel heißt, dass wir in Zukunft jedes Jahr zusätzlich rund 35 Milliarden in Panzer und Bomber stecken müssen. Und das ist einfach Geld, was uns fehlt, was wir woanders besser gebrauchen können. Zum Beispiel, um alte Schulen zu sanieren."

Das Zwei-Prozent-Ziel der NATO Die Mitgliedstaaten der NATO, North Atlantic Treaty Organization haben sich beim Gipfel in Wales im September 2014 darauf geeinigt, ihre Verteidigungshaushalte effizienter zu gestalten und den Trend rückläufiger Ausgaben umzukehren. Hierfür wollen sie sich "innerhalb von zehn Jahren auf den bestehenden Richtwert der NATONorth Atlantic Treaty Organization von Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung zubewegen". Ziel ist es, die Sicherheit aller zu erhöhen und die Kosten sowie Verantwortlichkeiten gerechter zu verteilen.

Heftige Kritik an der Aussage Kippings übte Peter Altmaier (CDU), Chef des Bundeskanzleramtes, ebenfalls zu Gast bei "Illner intensiv": "Sie sollten diese Debatte nicht mit Lügen führen. Dieses Ziel, zwei Prozent bis 2024, heißt, dass wir etwa zwischen zwei und drei Milliarden Euro jährlich auf den Etat draufpacken müssen."

Aber welche Zahlen stimmen? Der #ZDFcheck17

Der aktuelle Verteidigungshaushalt

Für 2017 sieht der Verteidigungshaushalt Investitionen von rund 37 Milliarden Euro vor. Das sind fast zwei Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Für die kommende Legislaturperiode, bis 2021, hat das Bundeskabinett einen Finanzplan beschlossen. Der sieht vor, die Ausgaben schrittweise auf rund 42 Milliarden Euro zu erhöhen.