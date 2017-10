Arturo Vidal will entgegen erster Andeutungen seine Karriere in der chilenischen Nationalmannschaft fortsetzen. "Jedes Mal, wenn sie mich fragen, stehe ich meiner Auswahl zur Verfügung", teilte der Profi vom FC Bayern über Twitter mit. Chile hatte am Vortag durch ein 0:3 in Brasilien die Qualifikation für die WM 2018 in Russland verpasst. Vidal fehlte in der Partie gelbgesperrt und schrieb anschließend: "Danke für alles. Ich habe in jedem Spiel mein Leben gegeben." Diese Worte wurden von chilenischen Medien als Rücktrittsankündigung aus der Nationalmannschaft interpretiert.