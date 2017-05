von Dominik Rzepka, Kiew

Was ist nur los mit Deutschland? Letzter Platz 2015, letzter Platz 2016 und keine Besserung in Kiew: Die deutsche Sängerin Levina landet mit gerade einmal sechs Punkten auf dem vorletzten Platz beim Eurovision Song Contest. So kann es doch nicht weitergehen.

Das Wichtigste gleich zu Beginn: Levina singt gut, ihr Auftritt ist gut - und ihre Stimme ist es ohnehin. Das Ergebnis ist es nicht. Ihr Song „Perfect Life“ bekommt in Kiew gerade einmal sechs Punkte: Drei von der Jury aus Irland, drei von den Zuschauern. Gerade einmal sechs Punkte, das sind fünf weniger als im vergangenen Jahr. Da wurde Deutschland Letzter. Dass Levina dieses Ergebnis erpsart bleibt, liegt einzig am spanischen Vertreter, der noch einen Punkt weniger bekommt. Dieses Ergebnis hat Levina nicht verdient.

Dominik Rzepka berichtet aus Kiew über den Eurovision Song Contest

Quelle: Koch / ZDF

Am Tag danach ist die in Bonn geborene Sängerin geknickt. Spricht davon, dass sie traurig sei. Und witzelt, dass Deutschland mit dieser Geschwindigkeit immerhin in 25 Jahren wieder den ESC gewinnen werde. Thomas Schreiber, der Mann für den ESC beim verantwortlichen Sender NDR, lobt Levinas außergewöhnliche Stimme, ihre herzliche Art, spricht aber auch von einer herben Enttäuschung. "Der Song 'Perfect Life' hatte beim deutschen Vorentscheid zwei Drittel der Fernsehzuschauer überzeugt, in Europa hat das Lied die Herzen der Menschen nicht erreicht", sagt Schreiber in der ARD.

Deutscher Vorentscheid in der Kritik

Stimmt, die Zuschauer haben diesen Song ausgewählt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie gerade mal noch einen anderen, weiteren Song zur Auswahl hatten. Viele Beobachter kritisierten bereits im Februar rund um den deutschen Vorentscheid, dass keiner der beiden vom NDR ausgesuchten ESC-Songs besonders stark sei. Und tatsächlich wurde „Perfect Life“ überhaupt kein Hit - nicht in den deutschen Charts, nicht einmal bei den deutschen Radiosendern. Hinter "Perfect Life" steht eine international arbeitenden Songwriterin, auch schon Hits für Popstars wie Jason Derulo geschrieben hat. Aber hätte Derulo diesen Song als Single veröffentlicht?

Fakt ist, die Vorentscheide der vergangenen Jahre liefen nicht wirklich rund. 2015 schlug der eigentlich siegreiche Sänger Andreas Kümmert die Nominierung fürs ESC-Finale noch während der Liveshow aus. Sängerin Ann-Sophie rückte nach und holte keinen einzigen Punkt in Wien. 2016 dann nominierte der NDR zunächst Xavier Naidoo und provozierte heftige Kritik, teils auch aus dem eigenen Haus. Naidoos umstrittene Äußerungen und ein Auftritt bei den sogenannten Reichsbürgern empfanden viele als unangebracht. Die Siegerin der Castingshow "The Voice of Germany", Jamie-Lee, rückte nach. Doch auch sie wurde Letzte in Stockholm.

Personelle Konsequenzen gefordert

Alle diese Sängerinnen haben eins gemeinsam: Sie können was. Nur ihre Songs waren schwach. Hat Deutschland also kein Sänger-Problem, sondern ein Songwriter-Problem? Diesen Fragen dürften sich die Verantwortlichen ab sofort stellen dürfen. In den ESC-Foren, in Fanblogs und auch im Facebook-Kanal der ARD fordern einige Nutzer bereits personelle Konsequenzen. Auch die alte Forderung, Helene Fischer zum ESC zu schicken gewinnt neue Fahrt - wie immer. Zweiteres werden die Verantwortlichen schmunzelnd von sich weisen können. Ersteres wahrscheinlich nicht. Denn so wie bisher kann es nicht weitergehen.

