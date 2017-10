Nach Sturmtief "Xavier" laufen vielerorts Aufräumarbeiten. Das Tief war am Donnerstag mit großer Wucht über Deutschland gezogen. Die Feuerwehren mussten tausende Einsätze fahren, besonders häufig in Hamburg und Berlin. Sieben Menschen kamen ums Leben. Vier Tote gab es allein in Brandenburg. Ein 72 Jahre alter Mann wurde bei Hoppegarten von einem Baum erschlagen, als er Äste von der Straße entfernen wollte. In Berlin starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. Auch in Hamburg wurde eine Frau und in Berlin ein Lkw-Fahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen.