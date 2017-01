US-Präsident Trump will mit seinen Wahlversprechen Ernst machen: "Für die Nationale Sicherheit“ soll die Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut werden.

US-Präsident Trump setzt zu Beginn seiner Amtszeit erste Wahlversprechen um: Die Mauer zu Mexiko soll gebaut und 3200 Kilometer lang werden. Mexiko soll zahlen. Darüber hinaus sagte er in einem Interview, er denke darüber nach, Folter in Verhören wieder zuzulassen.

Dicke Luft unter Nachbarn: Mexikos Präsident Peña Nieto hat seinen geplanten Besuch im Nachbarland USA abgesagt. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, wenn Mexiko nicht für die geplante Grenzmauer bezahle, brauche er erst gar nicht zu kommen.

Während sich am Donnerstag in den USA führende republikanische Abgeordnete hinter Trump stellten mit der Ankündigung, das Milliarden-Projekt voranzutreiben, stieg in Mexiko der Druck auf die Regierung, eine härtere Haltung einzunehmen. Bei dem geplanten Treffen soll es auch um das Freihandelsabkommen Nafta gehen. Trump fordert günstigere Bedingungen für die USA.

"Bedauern und Missbilligung" in Mexiko

Trump hatte am Mittwoch den im Wahlkampf versprochenen Mauerbau offiziell angeordnet - zeitgleich mit der Ankunft einer von Mexikos Außenminister Luis Videgaray angeführten Delegation in den USA. In Mexiko wurde das von vielen Politikern alsbewusste Brüskierung verstanden. Mexikos Oppositionschef Andres Manuel Lopez Obrador nannte Trumps Anordnung eine Beleidigung. Peña Nieto erklärte, er "bedauere und missbillige" Trumps Plan.

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto.

Am Donnerstag erklärte Trump per Twitter: "Wenn Mexiko nicht willens ist, für die Kosten der dringend benötigten Mauer aufzukommen, wäre es besser, das anstehende Treffen gleich abzusagen." Der mexikanische Finanzminister Jose Antonio Meade erklärte in einer ersten Reaktion, ein solcher Schritt würde die Unsicherheit nur weiter erhöhen. Allerdings platzte inzwischen Peña Nieto der Kragen und er sagte die Reise ab.

US-Abgeordnete: Über 15 Milliarden Dollar

Trump bezeichnete seine Pläne als Maßnahmen gegen illegale Einwanderung und zur Bekämpfung von Drogenkriminalität. "Wir sind mitten in einer Krise an unserer südlichen Grenze", sagte er. Die illegale Einwanderung aus Zentralamerika schade sowohlden USA als auch Mexiko.

"Eine Nation ohne Grenzen ist keine Nation." Er werde die Rechtstaatlichkeit in den USA wieder herstellen. Der Republikaner ordnete außerdem eine Aufstockung des Personals der Grenzschutzbehörde und ein strengeres Vorgehen beim Aufgreifen von illegalen Einwanderern an der Grenze zu Mexiko an.

Trumps Idee: Wieso Mexiko bezahlen soll Fünf bis zehn Milliarden Dollar veranschlagt US-Präsident Donald Trump für die Mauer zum Nachbarland - und will, dass Mexiko die bezahlt. Im Wahlkampf begründete er diese Forderung mit der Ankündigung, andernfalls die Anti-Terror-Gesetze so verschärfen zu wollen, dass Menschen ohne Papiere kein Geld mehr ins Ausland überweisen können. "Es ist eine einfache Entscheidung für Mexiko: Einmal fünf bis zehn Milliarden Dollar zahlen um sicherzustellen, dass weiter Jahr für Jahr 24 Milliarden in das Land fließen", erklärt Trump seine Rechnung. Denn viele Mexikaner in den USA unterstützen mit ihrem Verdienst ihre Familien zuhause. Neben dem Überweisungsverbot setzte Trump im Wahlkampf auf höhere Visa-Gebühren und Zölle als Druckmittel.

Trump hat wiederholt erklärt, Mexiko werde für die Mauer zu "100 Prozent" zahlen, auch wenn die USA das Geld zunächst vorschießen müssten. Vergangenes Jahr hatte er die Höhe bei "wahrscheinlich acht Milliarden Dollar" anberaumt. Der ranghöchste Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sprach am Donnerstag von zwölf bis 15 Milliarden Dollar. McConnell und sein Pendant im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, ließen bei einer gemeinsamen Erklärung offen, wie die Sperranlage bezahlt werden solle. Man erwarte einen Sonderhaushaltsentwurf des Präsidenten, erklärten sie.

Klagewelle in den USA

Peña Nieto steckt in einer Zwickmühle. Einerseits kann er es sich kaum erlauben, den wichtigsten Handelspartner seines Landes zu ignorieren. Andererseits stehen in seinem Land im Juli 2018 Wahlen an. Derzeit ist er der seit Jahren unbeliebteste Präsident. Peña Nieto wies als Reaktion auf Trumps Anordnungen die 50 Konsule in den USA an, dort lebende Mexikaner juristisch zu unterstützen.

Aus dem Umfeld der Regierung war zu erfahren, Ziel sei es, die US-Gerichte mit Klagen gegen Ausweisungen zu überschwemmen. Schon jetzt sind in den USA eine halbe Million solcher Fälle anhängig.

Erlass gegen muslimische Einwanderer

Trump dürfte bald auch einen Erlass unterzeichnen, der sich gegen Einwanderer aus muslimischen Ländern richtet. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte einen Entwurf einsehen, demzufolge Personen aus Syrien, dem Sudan, Somalia, Irak, Iran,Libyen und Jemen die Einreise verweigert werden soll. Trumps Mitarbeiter sollen prüfen, welche Vorschriften für Menschen aus diesen Ländern künftig gelten sollen.

Dem Sender ABC sagte der Präsident außerdem, er werde Sicherheitszonen für Flüchtlinge in Syrien und der Region einrichten. Vertriebene Syrer sollen in den Zonen auf eine Rückkehr in ihre Heimat oder eine Umsiedlung in Drittländer warten.

"Historische Herausforderung"

Der mexikanische Historiker Enrique Krauze sprach dem Portal "El Universal" zufolge von der größten historischen Herausforderung seit dem amerikanisch-mexikanischen Krieg von 1846 bis 1848, der im Verlust großer Landgebiete an die USA endete. Die Schriftstellerin Elena Poniatowska meinte: "Was eine Drohung war, ist nun Realität." Mexiko sei einem der größten Konflikte seiner Geschichte ausgesetzt.