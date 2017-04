Die russische Kosmonautin Valentina Tereschkowa feiert heute ihren 80. Geburtstag. 1963 flog sie als erste Frau ins All. Für ihren fast dreitägigen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit gilt sie in Russland bis heute als Heldin.

Claudia Kessler will die erste deutsche Frau ins All schicken. Mit dem Projekt "Die Astronautin" hat sie Bewerberinnen gesucht, heute wird bekannt gegeben, welche zwei die Ausbildung antreten dürfen. Im heute.de-Interview spricht die Ingenieurin über Rollenbilder und die Aufgaben von Frauen im All.

Frau Kessler, warum machen Sie sich für Frauen im Weltall stark?

Claudia Kessler ... ... verfolgte als Vierjährige gebannt die Mondlandung im Fernsehen. Seitdem lässt sie die Faszination für das Weltall nicht mehr los. Heute leitet die Ingenieurin eine Personalagentur in Bremen, die europaweit Spezialisten für die Luft- und Raumfahrtindustrie vermittelt.

Es war schon als Kind mein Traum, Astronautin zu werden. Ich war nur immer zur falschen Zeit im falschen Alter. Jedes Mal wenn es eine Ausschreibung gab, war ich noch zu jung oder schon zu alt.Inzwischen leite ich eine Personalagentur für Raumfahrtingenieure und kenne viele hochqualifizierte Frauen, doch die meisten Stellen sind immer noch mit Männern besetzt. Als dann 2014 Alexander Gerst ins All flog, habe ich mir gesagt: "Jetzt wird es aber Zeit, dass eine Frau dran ist." Das war der Anfang unseres Projekts "Die Astronautin".

Woran liegt es, dass noch nie eine Frau aus Deutschland ins All geflogen ist?

Vor unserer Privatinitiative habe ich viele Briefe an die Europäische Raumfahrtorganisation ESA und ans Deutsche Zentrum für Luftfahrt- und Raumfahrt (DLR) geschrieben und die Antwort war in der Regel: "Ja, wir fänden es auch gut, wenn eine deutsche Frau ins All fliegen würde, aber wir finden keine." Tatsächlich hat sich bei der letzten Auswahl der ESA keine Kandidatin durchsetzen können. Eine Rolle spielt sicher auch, dass hierzulande Frauen seltener technische Berufe ausüben als Männer und dass das Familienmodell nach wie vor konservativ gelebt wird. Das habe ich aktuell von vielen Astronautinnen-Bewerberinnen gehört. Dabei dachte ich immer, als meine Tochter geboren wurde, war es exotisch, dass mein Mann zuhause blieb. Offenbar hat sich in den letzten 20 Jahren nichts verändert. Das ist schon sehr schockierend.

Sie haben mit Ihrem Projekt also mehr im Sinn?

Ja, wir brauchen einfach ein starkes Rollenvorbild für Mädchen und junge Frauen. Eine Astronautin aus dem eigenen Land könnte sie an die Raumfahrt heranführen und in ihren Plänen bestärken.

Wer hat sich bei "Die Astronautin" beworben?

Der Zulauf mit mehr als 400 Bewerberinnen war hoch, was mich persönlich sehr gefreut hat. Die Frauen kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Physikerinnen, Medizinerinnen, Pilotinnen. Neben ihren Berufen gehen sie spannenden, herausfordernden Hobbys wie Fallschirmspringen nach und engagieren sich darüber hinaus für den Nachwuchs, wenn sie zum Beispiel Vorträge an Schulen halten.

Bringen Frauen andere Fähigkeiten als männliche Astronauten mit?

Das ist wie im normalen Leben auch. Aus Studien geht hervor, dass Frauen die bessere Kommunikationsfähigkeiten haben, vielleicht auch mehr Empathie mitbringen. Worauf wir sehr gespannt sind, sind die emotionalen Erfahrungen, über die unsere Astronautin von der Internationalen Raumstation ISS berichten wird. Das wird hoffentlich alle Frauen ansprechen.

Was genau tut die Astronautin an Bord der ISS?

Ihr Auftrag ist, diverse Experimente im All durchzuführen. Im medizinischen Bereich wäre das das Verhalten des Körpers der Frau in der Schwerelosigkeit. Da gibt es vieles, was anders funktioniert als beim Mann, sei es das Augensystem, Gleichgewichtsorgan oder die Hormone. Andere Untersuchungen sind eher psychologischer Art. Da geht es um das Teamverhalten.

Zwei Frauen treten nun das Training an. Warum zwei und nicht eine?

Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. Es dauert ja noch eine Weile bis zum Start 2020. Und in der Raumfahrt ist durchaus üblich, dass man redundant vorgeht, daher werden wir auch zwei Astronautinnen trainieren. Welche der beiden Frauen dann fliegen darf, das entscheiden wir, wenn es so weit ist. Das wird sicher noch mal sehr schwer.

Wie geht es für die beiden nun in den nächsten Jahren weiter?

Wir werden das Training nun auf ihre Vorkenntnisse maßschneidern. Erst einmal werden die beiden noch in ihren Job bleiben. Es gibt ein Tauchtraining, um die Schwerelosigkeit zu simulieren, ein Überlebenstraining, Parabelflüge.

Wie wollen Sie Training und später den Flug finanzieren? Sie sagen selbst, Sie bräuchten 30 bis 40 Millionen Euro.

Darauf wird in diesem Jahr das Hauptaugenmerk liegen. Wir hoffen, dass wir Ende des Jahres die ersten großen Sponsoren überzeugt haben. Und dann müssen wir uns festlegen, wie wir fliegen und das Training daran anpassen. Nächstes Jahr wollen die ersten Unternehmen wie SpaceX und Boeing kommerzielle Flüge zur ISS anbieten. Da würden wir uns dann quasi einbuchen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen werden und 2020 die erste deutsche Frau ins All fliegt.

Wie werden Sie selbst diesen Tag erleben?

Ich werde mit Sicherheit beim Start dabei sein. Ich glaube, ich bin dann so high, dass ich mich selbst ganz schwerelos fühle.

Das Interview führte Anne-Marie Arend