Schwieriger ist es, bis zur Landtagswahl ein konservatives Profil zu entwickeln, das man der CSU auch abnimmt. "Wir haben verstanden, ein 'weiter so' wird es nicht geben", erklärt Seehofer auf der anschließenden Pressekonferenz. Es gebe Spaltungstendenzen in der Gesellschaft, die man überwinden müsse, sagt Seehofer. "Wir konnten uns von einem bundesweiten Trend der Unzufriedenheit nicht abkoppeln", ergänzt etwas sperrig sein Generalsekretär Andreas Scheuer.

Horst Seehofer kämpft an zwei Fronten. Zunächst muss er die schon am Wahlabend auftauchenden Risse in seinem Machtgefüge kitten. Hatte er Anfang des Jahres noch gesagt, man könne ihn köpfen, wenn die Wahl schief ginge, will er davon jetzt nichts mehr wissen. Er fragt offen in die Runde, wer etwas dagegen habe, dass er weiter mache. Natürlich meldet sich niemand. Auch die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU stellt er scheinbar in Frage. Erwartungsgemäß wagt sich kein Abweichler hervor. Also, alle mit in einem Boot. Bis auf weiteres.

Düsternis am Montagmorgen vor der Vorstandssitzung in der CSU-Zentrale. Die Parteimitglieder wirken geschockt, ratlos, manche gar persönlich verletzt. Die Ohrfeige der Wähler hat die CSU im Stammland auf unter 40 Prozent geschmettert. Ein Desaster. Und niemand versucht, es anders zu nennen.

Grundsätzlich stellt die Bundestagsverwaltung insgesamt ein Raumkontingent zur Verfügung - das die Fraktionen untereinander aufteilen. Für die zusätzlichen Abgeordneten und ihre Mitarbeiter werden weitere Gebäude in der Nähe genutzt. Sie dürfen nicht zu weit entfernt sein, damit Abgeordnete auch kurzfristig zu Abstimmungen eilen können. Dafür müssen Mitarbeiter der Verwaltung ausweichen - ins frühere Bundesinnenministerium in Alt-Moabit.

Auch dies müssen die Fraktionen unter sich klären. Bisher reichte dafür die Fraktionsebene im denkmalgeschützten Reichstagsgebäude. In jeder der vier Ecken unter den vier Türmen kam eine Fraktion unter. Jetzt muss auch Platz für AfD und FDP gefunden werden - notfalls sogar für zwei konkurrierende AfD-Gruppierungen. Es kam schon einmal vorher, dass sich Linke und Grüne einen Fraktionssaal teilen mussten. Aber diesmal ist die Sache wohl komplizierter. Die vier bisher schon im Bundestag vertretenen Fraktionen wollen schon am Dienstag zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen - und die künftigen Fraktionsspitzen für die kommenden vier Jahre wählen.

Würde die Fraktion der rechtspopulistischen AfD vom Rednerpult aus gesehen am rechten Rand des Plenarsaals platziert - neben Union und FDP -, würde sie direkt neben der Regierungsbank sitzen. Am linken Rand wiederum würde sie der Linksfraktion deren symbolträchtigen Platz streitig machen. Und der Platz in der Mitte wiederum dürfte unter anderem der SPD nicht passen. Denn die Mitte der Gesellschaft repräsentiert die AfD - aus Sicht der anderen Parteien - eher nicht.

Das ist eine der Fragen, die die Fraktionen untereinander klären müssen. Was schon ohne den Konflikt innerhalb der AfD-Spitze schwierig genug ist. Fraglich, ob die AfD mit ihren 94 Abgeordneten überhaupt als eine Fraktion antreten wird. Denn AfD-Chefin Frauke Petry will der Fraktion nicht angehören. Petry hatte in Sachsen ein Direktmandat errungen und könnte nun mit AfD-Mitstreitern im Bundestag eine eigene Gruppe oder Fraktion bilden.

Nein. Auf das Startsignal für den Umbau des Plenarsaals, der Büros und der Fraktionsebene müssen die Handwerker noch warten. Davor sind einige politische Entscheidungen zu fällen. "Die Diskussionen darüber, wer wo sitzt, werden in den Fraktionen geführt", heißt es in der Bundestagsverwaltung. Kurz vor der konstituierenden Sitzung des Bundestags werde der Umbau beginnen. Die ist laut Grundgesetz spätestens am 30. Tag nach der Wahl, also spätestens am 24. Oktober.

"Werden auf Obergrenze bestehen"

Merkel kann ohne die CSU nicht regieren. Seehofer bekommt ohne sichtbaren Einfluss in Berlin nicht genug Schwung, um bei der Landtagswahl in einem Jahr die absolute Mehrheit zu verteidigen. Das Ziel, dem sich am Ende alles andere unterordnen muss. "Wir werden auf der Obergrenze bestehen", folgert Seehofer und wirkt dabei fast schon wieder zufrieden.

Eine gemeinsame konservative Plattform müsse her. Eine, die auch national gesinnte Demokraten miteinbeziehe, sich aber klar von rechtsradikalen Tendenzen abgrenze.Dazu dürfe die Obergrenze kein Selbstzweck, sondern Teil eines Gesamtpaketes rund um Zuwanderung und Integration sein. Es reiche nicht, zu sagen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Spaltend würden auch soziale Fragen wirken, die man mehr in den Vordergrund bringen müsse. Vor allem bei der Rente.

Am Montagnachmittag, so scheint es, hat die CSU sich gefangen. Nach Gesprächen in Berlin wird Seehofer am Mittwoch die Fraktion im bayerischen Landtag beruhigen und auf den neuen Kurs einschwören müssen. Nur wenn ihm das gelingt und sie ihm glaubt, dass nur er die CSU bei der Landtagswahl zur absoluten Mehrheit führen kann, wird Seehofer diese Wahl als Parteichef tatsächlich überleben.