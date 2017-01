Frauke Petry, Geert Wilders, Marine Le Pen – Europas Rechte beraten sich bei einem Kongress in Koblenz über die bevorstehenden Wahlen in diesem Jahr. Tausende Menschen protestierten gegen die Rechtspopulisten, deren erklärtes Ziel das Ende der EU ist.

von Susanne Freitag, Paris

Die deutsch-französische Freundschaft hat eine lange Tradition, vielen gilt die Zusammenarbeit als "europäisches Tandem". Aber in diesem Jahr könnte es sein, dass beide Länder ihre Regierungschefs wechseln. Was das wohl für heißen könnte, für das Tandem?

Es bedarf nur wenig Phantasie um sich auszumalen, dass im deutsch-französischen Tandem im Moment keiner wirklich vorwärts kommt. Angela Merkel bereitet ihren Wahlkampf in Deutschland vor, und Francois Hollande ist ein Präsident, der freiwillig abgestiegen ist. Er tritt nicht mehr an, und damit auch nicht mehr in die Pedale. Die noch anliegenden, gemeinsamen Probleme werden bearbeitet, aber neue Impulse kann im Moment niemand erwarten. Keiner weiß, wer im nächsten Jahr der Leader sein wird, und das trifft beide Länder. Wer wird nun mit wem die deutsch-französischen Beziehungen vorantreiben?

Französisch-französische Nabelschau

Susanne Freitag aus dem ZDF-Studio Paris

Quelle: ZDF

Das Superwahljahr 2017 hat es in sich. Bleiben wir zunächst bei der amtierenden deutschen Kanzlerin, die zumindest theoretisch auch die nächste sein könnte. Wenn sich Angela Merkel einen französischen Präsidenten hätte aussuchen dürfen, sie hätte sich wahrscheinlich für Alain Juppé entschieden. Der ist nun aber in der Vorwahl rausgeflogen und so bleibt der Überraschungskandidat der Konservativen: Francois Fillon. Man steht sich nahe, die Republikaner gehören zur gleichen Parteienfamilie.

Aber Fillon ist einer, bei dem die französisch-französische Nabelschau einen höheren Stellenwert hat als der deutsch-französische Schulterschluss. Aber immerhin hat er klare europäische Ziele und zeigt - schon bevor es im Wahlkampf richtig zur Sache geht: Deutschland ist wichtig. Am nächsten Montag besucht er Angela Merkel in Berlin. Richtungsweisende Entscheidungen sind nicht zu erwarten, weil ja keiner weiß, ob er in diesem Jahr Präsident beziehungsweise sie Kanzlerin wird. Aber es ist ein Symbol: Wir unterstützen uns.

Was macht Le Pen?

Einen Konfliktpunkt gibt es zwischen Merkel und Fillon allerdings: Die Beziehungen zu Russland. Francois Fillon gilt als Putin-affin, Putin hatte nach dem Sieg bei den Vorwahlen Fillon als einen guten künftigen Verhandlungspartner gelobt. Fillon steht in der Tradition der Wahrnehmung Frankreichs als einer internationalen Großmacht, die Grande Nation. Auf dieser Ebene versteht man sich.

Doch inzwischen hat Fillon gemerkt, dass er mit einer solchen Attitude viele seiner potentiellen Wähler erschreckt hat, er ruderte bereits zurück. Von deutscher Seite wird betont, dass man die regelmäßigen Gespräche im sogenannten "Normandie-Format" (Frankreich, Deutschland, Russland und die Ukraine) auf jeden Fall weiter fortführen will. Aber vielleicht wird Fillon gar nicht französischer Staatspräsident, und Merkel gar nicht deutsche Bundeskanzlerin?

Nicht nur Angela Merkel bereitet sich auf die deutsch-französische Zukunft vor. Marine Le Pen, die Kandidatin des rechtspopulistischen Front National, reist am 21. Januar nach Koblenz. Zum ENF-Kongress (Europa der Nationen und der Freiheit). Sie trifft dort Frauke Petry und den Niederländer Geert Wilders. In allen drei Ländern wird in diesem Jahr gewählt, die Populisten werden genau beobachtet. Marine Le Pen träumt davon, Frankreichs Stzaatpräsidentin zu werden. Die AfD bereitet sich darauf vor, den deutschen Bundestag aufzumischen. Und über alle wird man im Vorfeld der Wahlen viel berichten. Deutschland steht bei allen Kandidaten auf dem Wahlkampf-Reiseplan.

Priviligierte Rolle in Europa

Frankreichs ehemaligen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron hat seine eigene Partei "en Marche" gegründet. Er will an den Kandidaten der Linken vorbeiziehen und hat Umfragewerte, die manchen Sozialisten erbleichen lassen. Auch Macron war schon in Deutschland zu Besuch. L’Allemagne - da muss man auf jeden Fall gewesen sein. Wenn am 29. Januar feststehen wird, welcher Sozialist die Linke PS in den Wahlkampf führen wird, wird auch dieser Kandidat schon bald eine Fahrkarte nach Deutschland buchen.

Auch wenn es manchmal klingt wie eine reine Formel, dieses deutsch-französische Tandem behält eine privilegierte Rolle innerhalb Europas. Jetzt, da der Brexit ansteht erst recht. Es ist eine historisch gewachsene Beziehung.