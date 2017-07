Der Plan ist, die hoch radioaktiven Atom-Abfälle mehrere hundert Meter tief in einem Bergwerk zu entsorgen. Als geologische Formationen kommen vor allem Salz, Ton und Granit in Frage. Solche Gebiete gibt es mehrere in Deutschland, besonders viele liegen in Niedersachsen. "Grundsätzlich kommen aber alle Bundesländer infrage, außer Hamburg und Berlin", sagt Thorben Becker vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Am meisten gesprochen wird über den Salzstock Gorleben, wo sich oberirdisch heute schon ein Zwischenlager befindet. Ob er sich als

Endlager eignet, ist schon seit fast 40 Jahren ein Streitthema. In das Erkundungsbergwerk wurde schon viel Geld gesteckt - Kritiker befürchten deshalb, dass auch aus diesem Grund am Ende Gorleben als Endlager ausgesucht werden soll. Die Kommissionsmitglieder verneinen das. Sie betonen, die Suche müsse "ergebnisoffen" ablaufen.