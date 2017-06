Die jüngste Terrorattacke in London beeinflusst auch den britischen Wahlkampf. Wegen möglicher Behördenversäumnisse steht Premierministerin May unter Druck, berichtet Diana Zimmermann aus London.

Am Donnerstag finden in Großbritannien Parlamentswahlen statt. Premierministerin May hat ihren komfortablen Vorsprung auf Labour-Chef Corbyn jedoch verloren. Sie war zuletzt wegen umstrittener Äußerungen immer wieder in Kritik geraten.

Einen Tag vor den Parlamentswahlen in Großbritannien hören wir nach wie es um die politische Stimmung im Land steht. Die Briten müssen sich entscheiden: May oder Corbin? Nach drei Terroranschlägen innerhalb von drei Monaten steht Premierministerin May wegen ihrer früheren Sparmaßnahmen als Innenministerin in der Kritik. Auch damit will Labour-Chef Corbyn auf den letzten Metern des Wahlkampfes noch punkten.

von Andreas Schlieker, London

Ein Erdrutschsieg der Konservativen schien schon festzustehen. Oppositionsführer Corbyn galt vielen als hoffnungslos. Doch mit der Besetzung sozialer Themen gelingt ihm eine nicht für möglich gehaltene Aufholjagd. Am Tag vor der Wahl ist der Vorsprung der Konservativen in den Umfragen geschrumpft.

Die Tories wollten im Wahlkampf mit drei Trümpfen punkten: der großen Popularität der Premierministerin, ihrem konsequenten Einsatz für den Brexit und der größeren wirtschaftlichen Kompetenz. Die Terroranschläge in Manchester und London rücken aber die innere Sicherheit in den Vordergrund. Theresa May erklärte sich bereit, im Kampf gegen den Terror notfalls auch Menschenrechte einzuschränken. Von Oppositionsführer Jeremy Corbyn muss sie dafür Kritik einstecken.

Dem wiederum wirft ihr Außenminister Boris Johnson vor, im Parlament gegen jedes Anti-Terrorgesetz gestimmt zu haben. May ihrerseits muss sich sagen lassen, als ehemalige Innministerin für die Streichung von mehr als 20.000 Polizeistellen in England und Wales allein verantwortlich gewesen zu sein. Schwer zu sagen, wer hier punkten kann.

Soziale Themen dominieren Wahlkampf

Eindeutiger ist das beim zweiten großen Thema, dem Brexit. May hat hier mit dem Versprechen, gegebenenfalls auch ohne erfolgreiche Verhandlungen die EU zu verlassen, den harten Kern der Brexit-Anhänger auf ihrer Seite. Doch anders als vor zwei Jahren noch kann Jeremy Corbyn erfolgreich mit der Frage der Gerechtigkeit Wahlkampf machen. Es sieht ganz so aus, als habe Mays Wahlkampfteam die Dynamik dieses Themenfelds unterschätzt und eher auf wirtschaftliche Kompetenz gesetzt. Wohnungsnot, Einschnitte bei der Bildung und der Gesundheitsversorgung bestimmen den Alltag vieler Menschen im Vereinigten Königreich.

Großbritannien ist traditionell ein Land von Hausbesitzern. Selbst die Weltstadt London ist eine nicht enden wollende Ansammlung von Einfamilienhäusern. Viele Briten wollen ihr erstes verdientes Geld in den Kauf einer Wohnung anlegen, und dann durch Kauf und Verkauf auf der sprichwörtlichen Eigentumsleiter nach oben klettern bis die höchstmögliche Sprosse erreicht ist. Wer da nicht mithalten konnte, hatte bis in die achtziger Jahre die Sicherheit der Sozialwohnungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in großer Zahl gebaut wurden.

500 Euro für 35 Quadratmeter - pro Woche

Diese Lebensplanung funktioniert nicht mehr. Die Preise für den Kauf von Wohneigentum in den Städten sind exorbitant. Wohnten 1979 noch 42 Prozent in erschwinglichen Sozialwohnungen, sind es heute gerade mal acht Prozent.

Die Regierung Thatcher hatte die Sozialwohnungen privatisiert, nun sind kaum noch bezahlbare Wohnungen mehr auf dem Markt. Der Staat hat sich aus dem Wohnungsbau zurückgezogen. Eine ehemalige Sozialwohnung im Londoner Stadtteil Camden beispielsweise kostet 500 Euro Miete. Pro Woche! Für 35 Quadratmeter.

Streitpunkt Gesundheitssystem

Ein weiterer Streitpunkt ist das Gesundheitswesen: Das staatliche Gesundheitssystem NHS (National Health Service) ist so etwas wie ein Nationalheiligtum. Es wurde von Labour nach dem Krieg aufgebaut und versorgt jeden mit kostenloser medizinischer Versorgung. Niemand zahlt in eine Krankenkasse ein, niemand muss beim Arzt erst eine Versichertenkarte zücken. Das Ganze wird staatlich, also durch Steuern, finanziert und es ist dabei günstiger als das deutsche Kassensystem. Doch seit Jahren steckt der NHS ist der Krise. Chronisch unterfinanziert, von Kürzungen und Privatisierungen bedroht, immer am Rande des Kollaps.

Die Wartezeiten in der Notaufnahme sind häufig lang, und erst kürzlich brach das veraltete Computersystem zusammen. Labour verspricht 37 Milliarden Pfund in das NHS zu investieren. Das Wahlkampfmanifest der Tories fiel dadurch auf, dass man Kürzungen in der Altenpflege vornehmen will, die nicht nur die Ärmsten treffen würde. Das von der Opposition als "Demenzsteuer" betitelte Vorhaben, älteren Briten höhere Eigenleistungen bei der Pflege abzuverlangen, ist zum Wahlkampfthema geworden.

May musste zurückrudern. Die Premierministerin erschien erst als grausam und kalt, und dann nach ihrer Kehrtwende als unzuverlässig. Plötzlich erscheint Jeremy Corbyn vielen als der verlässlichere Kandidat. Bei seinen Wahlkampfauftritten wird er gefeiert wie ein Popstar, er fühlt sich sichtlich wohl beim Kontakt mit den Wählern. Während May mehr und mehr als unnahbar wahrgenommen wird. Dennoch führt sie weiterhin in allen Umfragen, nur haben Umfragen zuletzt ja häufig danebengelegen.