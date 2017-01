Anlässlich der Eröffnung des Weltwirtschaftsforums in Davos sprach Staatspräsident XI Jingping eine Warnung vor Protektionismus in Richtung des künftigen amerikanischen Präsidenten Trump aus. Dieser hatte die Kündigung globaler Handelsabkommen angekündigt.

von Marcel Burkhardt

Gestern noch Party, ab heute Realpolitik: Donald Trump gilt jetzt als mächtigster Mann der Welt. Welche Befugnisse hat er tatsächlich? Wer setzt ihm Grenzen? Und weshalb versagt die Gewaltenkontrolle, wenn Gefahr in Verzug ist?

Als neuer US-Präsident hat Donald Trump von nun an laut Verfassung dafür "Sorge zu tragen, dass die Gesetze gewissenhaft angewandt werden". Trump ist als Staats- und Regierungschef in Personalunion verantwortlich für einen gewaltigen Regierungsapparat. Dieser Apparat beschäftigt etwa vier Millionen Menschen, eine Million davon militärisches Personal im aktiven Dienst.

Trump, Oberbefehlshaber der mächtigsten Armee der Welt

Besonders in seiner Rolle als Oberkommandierender der US-Streitkräfte, des mit Abstand bestgerüsteten Militärs der Welt, zeigt sich die immense Machtfülle des Amts. "Wenn Gefahr in Verzug ist, funktioniert die Gewaltenkontrolle der USA überhaupt nicht", sagt Josef Braml, USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

"Trump ist dann tatsächlich der mächtigste Mann der Welt und entscheidet über den Einsatz etwa der Atomwaffen und Truppen der Supermacht“, so Braml im Gespräch mit heute.de. Bei einem möglichen Atomschlag sei das System der "Checks and Balances", also die Kontrolle des Präsidenten durch Kongress und Gerichte, faktisch völlig ausgeschaltet. Vereinfacht formuliert: Trump sitzt bei einem möglichen Atomschlag der USA allein am Drücker und niemand kontrolliert ihn.

Der US-Präsident kann im Fall eines militärischen Angriffs auf die USA auch selbständig Streitkräfte entsenden. Er müsste den Kongress nur innerhalb der nächsten 48 Stunden darüber informieren. Dann würde der Kongress darüber entscheiden, ob der Präsident den Einsatz fortsetzen darf oder einstellen muss. Im letzteren Fall müsste Trump die Truppen aber auch erst binnen 60 bis 90 Tagen zurückbeordern.

Freie Hand in der Außenpolitik

Trump kann nicht völlig durchregieren Der US-Präsident gilt zwar als mächtigster Politiker der Welt, aber völlig durchregieren kann auch er nicht. Schließlich wird seine Macht begrenzt durch den Kongress und die Gerichte – das so genannte System der "Checks and Balances". Im Falle eines Angriffs auf die USA und einer möglichen Antwort per Atomschlag greift diese Machtkontrolle allerdings nicht. Als oberster Befehlshaber der USA könnte allein Donald Trump im Ernstfall binnen weniger Minuten über einen Atomwaffeneinsatz entscheiden. Ob er vor der Entscheidung noch den Ratschlag des US-Verteidigungsministers nutzen würde, wäre allein dem Präsidenten überlassen.

Doch auch in Friedenszeiten hat Trump als US-Präsident in der Außenpolitik weitreichende Machtbefugnisse. Er kann eigenständig Verträge mit anderen Ländern aushandeln, die dann nur noch vom Kongress abgesegnet werdenmüssen, um in Kraft zu treten. Da die Republikaner in beiden US-Kongresskammern eine Mehrheit besitzen, dürfte Trump recht freie Hand haben. Zwar hat der neue US-Präsident in den Reihen der Republikaner sehr viele Kritiker. Doch vielen gegenüber sitze Trump am längeren Hebel und könne sie erheblich öffentlich unter Druck setzen, so USA-Experte Braml.

Vor allem auch in der Wirtschaftspolitik dürfte Trump auf das System "Zuckerbrot und Peitsche" setzen. Nach eigener Aussage will er das nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko (NAFTA) schon heute auf den Prüfstand stellen und aufkündigen, wenn Nachverhandlungen über den aus seiner Sicht "schlechtesten Deal aller Zeiten" für die USA nichts brächten. Er kann das tun – sogar im Alleingang. Nach sechs Monaten Kündigungsfrist wären die USA dann raus aus dem Vertrag - und Nafta "faktisch tot".

Wundersame Trump-Deals?

Beim Thema Strafzölle etwa für in Mexiko produzierte BMW wären Trump aber auch nach einem Nafta-Ausstieg rechtliche Grenzen gesetzt. "Trump kann Strafzölle nicht einfach aus dem Bauch heraus erlassen, es gelten die Regeln der Welthandelsorganisation", sagt Braml. So besagt etwa der Meistbegünstigungsgrundsatz, dass ein Land keinen seiner Handelspartner diskriminieren dürfe.

Um im Bild zu bleiben: Wenn Trump auf in Mexiko gefertigte Autos also wie von ihm angekündigt 35 Prozent Strafzölle verlangen würde und die US-Zölle für Autos aus anderen Ländern deutlich geringer wären, würden die USA gegen das Recht der Welthandelsorganisation verstoßen. "Die Frage ist natürlich, ob er sich daran hält oder Konflikte wie etwa mit Mexiko eskalieren lässt", sagt Braml. Der Politologe, Autor des Sachbuchs "Trumps Amerika - Auf Kosten der Freiheit", klingt dabei eher pessimistisch und meint, die Welt werde sich noch sehr über Trump-Deals wundern.

Das gilt insbesondere auch für die US-Amerikaner selbst. Trump hat angekündigt, sich auf das "Homeland" fokussieren zu wollen. Auch der Innenpolitik wird Trump sein Zeichen aufdrücken. Gleich nach seiner Vereidigung gestern kann Donald Trump den Kurs der USA per Dekret verändern - und etwa den Bau eines milliardenteuren Grenzzauns zu Mexiko sofort beginnen.

Budgetrecht liegt beim Repräsentantenhaus

Auch die Gesundheitsreform "Obamacare", Umwelt- und Steuerpolitik stehen auf dem Prüfstand. Mehrere Hundert Verordnungen, Gesetze, Anweisungen und Abkommen, für die Trumps Amtsvorgänger Obama verantwortlich zeichnete, sollen auf der Streichliste stehen, die Trump ab heute abarbeiten will, wie er vollmundig angekündigt hat.

Ganz so leicht und radikal, wie viele Beobachter befürchten, dürfte der neue Kurs in vielen Punkten aber doch nicht einzuschlagen sein. "Trump kann nicht völlig frei durchregieren", sagt USA-Experte Braml. "Er wird sich vor allem bei der Finanzierung seiner Projekte auf Deals mit dem US-Kongress einlassen müssen." Denn das Budgetrecht hat das Repräsentantenhaus inne. Finanzielle Freigaben gewährt der Kongress, nicht der Präsident.

Trump am Ende ohne Trumpf

Auf der anderen Seite könnte auch Trump die Arbeit des Kongresses erheblich erschweren und Druck auf die Abgeordneten aufbauen. Der Grund: Die Gesetze, die der Kongress verabschiedet, werden erst gültig, sobald der Präsident diese unterschrieben hat. Durch sein Veto-Recht könnte Trump jedes Gesetz kippen.Nur mit einer Zweidrittelmehrheit könnte der Kongress dann im nächsten Schritt wieder einen Beschluss gegen den Willen des Präsidenten durchsetzen. In diesem Fall hätte Trump keinen weiteren Trumpf mehr in der Hand. Denn auflösen darf er den Kongress nicht.

USA-Experte Braml erwartet einen "klassischen Pferdehandel" zwischen Kongress und Trump, der angekündigt hat, eine Billion US-Dollar in Infrastrukturprojekte stecken zu wollen. "Trump wird versuchen, sich die Zustimmung der republikanischen Abgeordneten mit Steuererleichterungen zu erkaufen", so Braml. "Wenn es dazu kommt, wird es zu einem großen Aufschwung auf Pump kommen – zu Lasten nachfolgender Generationen."