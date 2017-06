von Eva Schiller, Wien

Im Kosovo wird heute ein neues Parlament gewählt - ändern wird sich wohl kaum etwas. Die früheren Rebellenführer und Nationalisten liegen in Umfragen vorne. Der Frust der Kosovaren und die fehlende EU-Beitrittsperspektive treibt viele Wähler in die Arme extremistischer Parteien.

Anruf bei unserer kosovarischen Mitarbeiterin, in Pristina. Wie so viele junge Kosovaren ist die Journalistin, Zana, gut ausgebildet, spricht drei Sprachen fließend, hat mehrere Jobs gleichzeitig, viele ihrer Arbeitgeber kommen wie wir im ZDF-Auslandsstudio aus dem Ausland. Was wird sich ändern, nach der Wahl, frage ich sie. "Nichts“, seufzt sie zurück, "es kann nur schlechter werden“. Es ist nicht leicht, Hoffnung zu schöpfen, in einem Land, das vor allem für die Jungen immer noch einem Gefängnis gleicht.

Jugendarbeitslosigkeit und Kriminalität

Die traurigen Rekorde, die Kosovo bricht: Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei etwa 60 Prozent, ein Spitzenwert in Europa. Wer nicht mit den korrupten Eliten verbandelt ist, hat - egal wie gut ausgebildet - kaum Jobchancen. Geld verdienen lässt sich höchstens mit Waffen- und Drogenschmuggel.Und selbst Verreisen ist ein schwieriges Unterfangen, weil für Kosovo immer noch eine Visumpflicht gilt. Sogar für Ukrainer wurde die mittlerweile abgeschafft, aber Kosovos Fortschritte, so die EU, seien einfach nicht groß genug.

Seit 17 Jahren, seit dem Ende des Kosovo-Kriegs wird das Land unterstützt, von den Vereinten Nationen, von den USA, von der EU-Rechtsstaatsmission Eulex, doch auch Eulex-Mitarbeiter standen zwischenzeitlich unter Korruptionsverdacht. Das sagt eigentlich schon alles über den Zustand Kosovo: Für die politischen Machthaber ist Korruption selbstverständlich und die internationalen Organisationen lassen sie gewähren. Hauptsache, es bleibt ruhig am Balkan, Hauptsache es gibt keinen neuen Krieg, zwischen Kosovo und Serbien.

Extreme Kräfte im Aufwind

Doch derweil brodelt es in der Bevölkerung. Die Massenauswanderungswelle von 2015 ist zwar vorerst gestoppt, aber wo Perspektive fehlt, wo Unsicherheit und Armut groß sind, wenden sich viele Kosovaren den nationalistischen Parteien zu. Dass Kosovo bald der EU beitritt, diese Hoffnung haben die meisten Menschen aufgegeben. Das zeigt sich auch vor den Wahlen: Es gelte als sicher, sagt Journalistin Zana, dass eine Koalition vor allem bestehend aus ehemaligen Guerillakämpfern die Wahlen gewinnen wird.

Denn die Demokratische Partei, PDK, die aus der früheren Rebellenbewegung UCK hervorgegangen ist, hat sich mit zwei weiteren ehemaligen Anführern der Aufständischen zu einem "Kriegsflügel“ zusammengeschlossen. Und diese extremistische Koalition liegt in allen Umfragen vorne. Das größte Problem der Parteigrößen ist, dass das Sondertribunal in Den Haag gegen sie ermittelt. Doch sollte die PDK wie erwartet gewinnen, wird sich die neue Regierung schützend vor die Kriegshelden von damals stellen. So funktioniert Kosovo.

Der Frieden ist gefährdet

Wenig ermutigend ist auch die dritte Partei, der Zuwächse prognostiziert werden: Die extrem nationalistische "Vetevendosje“, zu Deutsch Selbstbestimmung, will mit allen Tabus brechen und appelliert vor allem an die vielen Frustrierten im Land. Die Parteispitzen träumen von Großalbanien, sie wollen sich nicht länger von Brüssel und Washington bevormunden lassen, sondern lieber eine eigene Armee aufbauen.

Fest steht jetzt schon: Die Zeichen stehen auf Konfrontation, mit dem ungeliebten Nachbarn Serbien. Von Aussöhnung ist keine Spur, im Gegenteil. Sollten die drei Parteien wie in Umfragen vorhergesagt gewinnen, könnte das den ohnehin labilen Frieden gefährden.

"Ja“, sagt unsere Mitarbeiterin Zana am Ende des Gesprächs. "Das sind mal wieder deprimierenden Aussichten.“ Und würde nicht jeder dritte Kosovare mittlerweile im Ausland leben und Geld heimschicken, wäre das Land längst zusammengebrochen. "Ich hätte Euch gerne von einem Umschwung berichtet, aber selbst die Hoffnung auf Perspektive ist gerade einfach nicht da“ fügt Zana noch hinzu und klingt dabei sehr enttäuscht.