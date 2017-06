Bei der Parlamentswahl in Frankreich wird die neue Partei von Präsident Macron antreten. Viele ihrer Kandidaten engagierten sich früher in anderen Parteien. Mancherorts hat der Sog der Macron-Bewegung die Parteienlandschaft auf den Kopf gestellt.

Emmanuel Macron hat eine personelle Runderneuerung der Politik versprochen. Entsprechend viele Neulinge treten für seine frisch gegründete Partei an. Wie läuft ihr Wahlkampf in Frankreich? Welche Chancen haben sie? Ein Besuch vor Ort in Carcassonne.

von Verena von Derschau, Paris

Vor knapp einem Monat zog Emmanuel Macron in den Elysée-Palast. Für sein ehrgeiziges Programm braucht er nun bei den Parlamentswahlen eine Mehrheit seiner "La Republique en Marche". Umfragen machen Macron Hoffnung - im Gegensatz zu den etablierten Parteien.

Wenn man den letzten Umfragen glauben darf, ist Emmanuel Macron dabei seine große Wette zu gewinnen. Der 39-Jährige wäre nicht nur der jüngste Präsident der französischen Republik, sondern seine erst 2016 ins Leben gerufene politische Bewegung, "La République en Marche" (LREM), würde mit einer absoluten Mehrheit in die Assemblée Nationale (Nationalversammlung) einziehen.

Das alte Machtsystem hätte ausgedient

Darauf hätte noch vor ein paar Monaten kein Kenner der französischen Politik einen Centime gesetzt. Das System war festgefahren, verkalkt würden viele sagen. Seit mehr als 50 Jahren haben sich die konservativen Rechten - heute "Les Républicains" (LR)- und die "sozialistische Partei" (PS) an der Macht abgewechselt. Sie hätten sich die Macht geteilt, lästert der rechtsextreme "Front National", der seit dreißig Jahren versucht, ein Gegengewicht darzustellen.

Damit wäre jetzt Schluss. Der neue Wind, den Emmanuel Macron und seine "Marcheurs“ blasen lassen, bringt das morsche System zum Einsturz. Mit 30 bis 31 Prozent der Stimmen, läge LREM am Sonntag sechs Punkte über dem Ergebnis ihres Gründers in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Und weit vor LR (18 bis 21 Prozent), dem "Front National" (17 bis 20 Prozent) und den Linksextremen von "France Insoumise" (12 bis 13 Prozent). Gar nicht zu reden von der sozialistischen Partei, die nach fünf Jahren an der Macht mit etwa acht Prozent fast vom politischen Radar verschwinden würde.

Absolute Mehrheit möglich

Parlamentswahlen in Frankreich ... ... finden in der Regel kurz nach der Präsidentenwahl statt. Das gibt dem neuen Staatschef gute Chancen, eine Mehrheit für sein Programm in der Nationalversammlung zu bekommen. Es gilt ein reines Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen. Die Franzosen wählen in 577 Wahlkreisen jeweils einen Abgeordneten. Ähnlich wie in Großbritannien gilt dabei das Prinzip "Der Sieger nimmt alles", die Stimmen der unterlegenen Kandidaten werden bei der Sitzverteilung im Parlament nicht berücksichtigt. Ein Kandidat ist schon im ersten Wahlgang am Sonntag gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen in seinem Wahlkreis bekommt. Zugleich müssen damit mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten für ihn gestimmt haben. Ansonsten entscheidet eine Stichwahl eine Woche später. An der können alle Kandidaten teilnehmen, für die im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Wahlberechtigten des Wahlkreises gestimmt haben. In der zweiten Runde gewinnt, wer die meisten Stimmen bekommt. Quelle: dpa

Wenn man das auf die 577 Sitze der Assemblée Nationale hochrechnet, bekäme die Bewegung LREM bei der zweiten Runde der Parlamentswahl, am kommenden Sonntag, davon 350 bis 380! Eine unverhoffte, eindeutige und absolute Mehrheit. "Wir werden sehr viele Abgeordnete haben, fast zu viele. Die werden wir fest in die Hand nehmen müssen, wenn wir Chaos vermeiden wollen", sorgte sich in den letzten Tagen, laut Satirezeitschrift "Le Canard Enchaîné", sogar Präsident Macron.Die politische Erneuerung, die Emmanuel Macron einführen wollte, führt auch dazu, dass mehr als die Hälfte "seiner" Kandidaten Neulinge sind, und noch nie ein offizielles Amt besetzt haben. Außerdem vereint LREM ein politisches Spektrum, das von ganz links bis weit nach rechts geht. Das kann bei wichtigen Entscheidungen im Parlament durchaus zu Spannungen führen.

Kritiker sehen zu viel Macht für Macron

Auch bei den anderen Parteien löst die Idee einer Machtkonzentration in den Händen eines Mannes Unbehagen aus. "Ein junger Präsident gibt dem Land Grund zum Durchatmen, was nicht unnütz ist. Aber er darf nicht alleine regieren und eine Einheitspartei haben", sagte der konservative Ex-Premierminister Jean-Pierre Raffarin kürzlich. "Die Herausforderung dieser Wahl ist die Frage des Mächtegleichgewichts. Aber um Mächte auszugleichen muss man sie verteilen", unterstrich auch die ehemalige linke Justizministerin, Christiane Taubira.Weder "La France Insoumise", noch der "Front National", die bei den Präsidentschaftswahlen seriöse Konkurrenten für Macron waren, scheinen in der Lage zu sein, ihm Contra zu geben. Das System mit zwei Wahlrunden, in denen meist nur noch zwei, manchmal drei oder vier Kandidaten, in die Stichwahl gehen, wird es ihnen wohl nicht ermöglichen mehr als 30 Abgeordnete in die Assemblée Nationale zu schicken. Das wäre für beide Parteien eine Premiere, aber nicht genug um Macrons liberalen Reformplänen wirklich Widerstand entgegen zu setzen.

Die große Frage nach der Wahlbeteiligung

Auch "Les Républicains", von denen viele schon zu LREM übergelaufen sind, werden kaum in der Lage sein, konstruktive Opposition zu betreiben. Die Vorwahlen, das Ausscheiden der ehemaligen Führungskräfte und der Wahlcrash des konservativen Kandidaten Francois Fillon bei den Präsidentschaftswahlen haben die Partei stark geschwächt.Aber die Franzosen sind wahlmüde. Der schmutzige und lange Kampf vor der Präsidentschaftswahl hat Spuren hinterlassen. Eine der wichtigen Fragen für die beiden kommenden Sonntage wird die Wahlbeteiligung. Je höher sie liegt, desto legitimer wird das neue Parlament sein. Laut einer letzten Umfrage des Instituts Odexa, wollen nur 52 Prozent der Franzosen am Sonntag ihre Stimme abgeben. Ein historisches Tief, das Macrons Triumph etwas dämpfen könnte.