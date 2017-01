Im Herbst 2010 werden in Schweden Vorwürfe wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung gegen Julian Assange erhoben. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit nach dem 11. August 2010, an dem Assange in Stockholm einen Vortrag gehalten hatte. Das zuständige schwedische Gericht erlässt Haftbefehl, nachdem eine Veranstaltungsbetreuerin und eine Teilnehmerin an der Veranstaltung entsprechende Strafanzeigen gegen Assange gestellt hatten.

Zu dieser Zeit war Assange bereits wieder nach London zurückgekehrt. Dort ordnet ein britisches Gericht seine Auslieferung nach Schweden an. Assange vermutet dahinter ein Komplott mit dem Ziel, ihn an die USA auszuliefern. Mehrere amerikanische Politiker und Journalisten hatten in der Vergangenheit Haftstrafen und in einigen Fällen sogar die Todesstrafe für Assange wegen Geheimnisverrates und Staatsgefährdung gefordert.

Unmittelbar bevor die britischen Behörden ihn in Auslieferungshaft nehmen wollen, flieht Assange in die ecuadorianische Botschaft in London und bittet um politisches Asyl. Das wird gewährt, seitdem lebt er im Botschaftsgebäude.