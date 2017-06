Die Zerstörung von Korallenriffen und Mangroven hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Plastikmüll ist bis in die entlegensten Meeresgebiete vorgedrungen. Die Vereinten Nationen beraten auf dem ersten UN-Gipfel zum Meeresschutz, wie der Zerstörung der Weltmeere Einhalt geboten werden kann.

Überfischung und Verschmutzung der Ozeane sind Themen eines ersten UN-Gipfels zum Meeresschutz, der am Pfingstmontag in New York eröffnet wurde. Delegationen aus mehr als 150 Ländern wollen bis zum 9. Juni beraten, wie die Zerstörung der Meere und ihrer Lebensräume gestoppt werden kann, wie die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) in Hamburg mitteilte.

"Der Ozean scheint endlos, aber in Wahrheit ist er am Limit", sagte Christoph Heinrich, Naturschutzvorstand beim WWF Deutschland. In New York müsse ein Rahmen geschaffen werden, der den Meeresschutz praktisch stärke und vorhandenes Engagement bündele.

Bedrohte Fischbestände und Korallenriffe

Die Menschheit habe "unübersehbare Spuren" im Ökosystem Meer hinterlassen, sagte Heinrich. Die Zerstörung von Korallenriffen und Mangroven habe bedrohliche Ausmaße erreicht. Plastikmüll sei bis in die entlegensten Meeresgebiete und Tiefen vorgedrungen.

Zugleich machten "überdimensionierte und hochsubventionierte Fischereiflotten" Jagd auf schwindende Fischbestände. Das gefährde die Ernährung der Küstenbevölkerung in Entwicklungsländern, beklagt der WWF. Gefährlich sei auch die industrielle Ausbeutung des Meeresbodens: Durch Tiefseebergbau drohe eine großflächige Zerstörung hochempfindlicher Lebensräume.