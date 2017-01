Erst VW, dann Fiat Chrysler, jetzt auch Renault? Im Sog der VW-Abgasaffäre geraten immer mehr Autobauer ins Visier der Ermittler. Die Pariser Staatsanwaltschaft prüft einen möglichen Abgasbetrug bei dem französischen Autokonzern Renault. Der Autobauer weist den Schummelverdacht zurück.

Nach dem Autobauer Fiat Chrysler, dem die US-Umweltbehörde EPA einen massiven Verstoß gegen das Luftreinhaltegesetz vorwirft, gerät nun in Europa das französische Unternehmen Renault unter Druck. Die Justiz untersuche, ob Abgaswerte falsch angegeben wurden und ob der Handel mit den Autos "gefährlich für die Gesundheit" sei, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Renault wehrte sich gegen den Vorwurf der bewussten Täuschung und versicherte, die französischen und europäischen Vorgaben eingehalten zu haben. Die Aktie des Autobauers stürzte an diesem Freitag nach Bekanntwerden der Ermittlungen teilweise ab.

Nach dem VW-Abgasskandal waren bei Tests in Frankreich Überschreitungen von Abgasnormen bei Renault-Fahrzeugen festgestellt worden. Die Wettbewerbsbehörde hatte ihre Erkenntnisse im November der Justiz übergeben. Der Autobauer erklärte damals, er beachte die Gesetze und habe keine Betrugs-Software einbaut.

EU-Kommission: Wenig Macht im Fall Fiat Chrysler

Auch Fiat Chrysler ist in Europa ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Die EU-Kommission forderte Italien auf, Vorwürfe des Bundesverkehrsministeriums gegen den Autobauer zu entkräften. Dem italienisch-amerikanischen Konzern wird vorgehalten, in Dieselmotoren eine illegale Software einzusetzen. Nach Messungen des Kraftfahrt-Bundesamts schaltet in bestimmten Fahrzeugen die Abgasreinigung jeweils nach 22 Minuten vollständig ab. Abgastests dauern in der Regel nur 20 Minuten.

Eine Kommissionssprecherin nannte die in den USA gegen Fiat Chrysler erhobenen Vorwürfe besorgniserregend. Man werde mit der US-Umweltbehörde EPA, den EU-Mitgliedsstaaten und Fiat zusammenarbeiten, um mögliche Konsequenzen für in Europa verkaufte Fahrzeuge zu ermitteln. Allerdings sei die Durchsetzungsmacht der EU-Kommission in diesem Fall begrenzt.

Die US-Behörde EPA vermutet, dass Fiat Chrysler bei Fahrzeugen in den USA illegal eine Software eingesetzt hat, um den Schadstoffausstoß zu schönen. Das Management um Konzernchef Sergio Marchionne wies den Vorwurf vehement zurück und setzt seine Hoffnungen auf die neue US-Regierung unter Donald Trump. Dem Unternehmen droht eine Strafe von bis zu 4,6 Milliarden Dollar.

Illegale Abschalteinrichtung?

Die entscheidende Frage ist, ob die von Fiat Chrysler eingesetzte Software in den USA als illegale Abschalteinrichtung gewertet wird. Das Unternehmen vertritt den Standpunkt, nach den geltenden Vorgaben sei dies nicht der Fall.

Volkswagen hatte nach langem Ringen mit der EPA im September 2015 zugegeben, eine illegale Software in der Motorsteuerung eingebaut zu haben. Diese sorgt dafür, dass Grenzwerte für Stickoxid nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Im normalen Straßenverkehr ist der Ausstoß um ein Vielfaches höher.

Weltweit sind rund elf Millionen Fahrzeuge betroffen. Die Aufarbeitung des Abgasskandals kostet den Wolfsburger Konzern voraussichtlich mehr als 20 Milliarden Euro. Analysten halten sogar mehr als 30 Milliarden für möglich.