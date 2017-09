Bayern München will spätestens Mitte Oktober einen Nachfolger von Trainer Carlo Ancelotti präsentieren. "Wir haben keinen Zeitdruck, aber nach der Pause von zwei Wochen wollen wir eine Lösung haben", sagte Präsident Uli Hoeneß dem Radiosender FFH. Ancelotti war am Donnerstag nach dem 0:3 in der Champions League bei Paris St.Germain entlassen worden - so früh in der Saison wie noch kein Coach der Münchner. Als Interimstrainer betreut Ancelottis bisheriger Assistent Willy Sagnol das Team am Sonntag in Berlin. Der neue Mann könnte seinen Einstand am 14.Oktober gegen Freiburg geben.