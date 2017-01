Die dicksten Fische des Silicon Valley waren in New York zu Gast. Denn Trump wollte reden: Vor allem über die Arbeitsplätze, die die Manager wieder in die USA zurückholen sollen.

von Anatol Locker

"Was ist der Plan?" Die Chefs der internationalen Digitalbranche diskutieren in München zentrale Themen der Branche - von Bots bis Trump. Neuester Schrei sind 3D-Drucker, die mit Metallpulver arbeiten.

Wo geben sich seit 13 Jahren die Chefs der internationalen Digitalbranche die Klinke in die Hand? Richtig, auf der DLD-Konferenz in München. Die "Digital Life Design"-Veranstaltung des Verlegers Hubert Burda läutet traditionell das Weltwirtschaftsforum in Davos ein.

Mit dabei: Microsoft-Chef und Kardinal Marx

Dieses Jahr treten wieder hochkarätige Sprecher auf. Microsofts CEO Satya Nadella, Architekt Rem Koolhaas, Hirnforscher Wolf Singer, Reinhard Kardinal Marx, Schauspielerin Isabella Rossellini und 140 weitere Sprecher treffen auf etwa 1.000 Teilnehmer.

Kongressteilnehmer zahlen 3.000 Euro für das Ticket. Wer virtuell und kostenlos teilnehmen will, kann das tun: Alle Vorträge und Diskussionen werden bis Dienstag, 17. Januar, 12.00 Uhr ins Netz gestreamt unter www.dld-conference.com

Unter dem Motto "What's the Plan?" geht es vor allem um ethische und politische Veränderungen, künstliche Intelligenz, Zukunft der Arbeit, moderne Kunst und Unternehmertum. Zu den wichtigsten Themen zählt auch der künftige US-Präsident Donald Trump.

Es ist kein Geheimnis, dass nur wenige im Silicon Valley Sympathien für den designierten US-Präsidenten hegen - und umgekehrt. Apple-Chef Tim Cook und Donald Trump gerieten bereits im Sommer 2016 scharf aneinander. Trump drängte Apple, die Verschlüsselung ihrer iPhones an das FBI weiterzugeben - was Apple verweigerte. Nicht allein seit diesem Fall gilt das Verhältnis zwischen den IT-Chefs und Donald Trump als belastet. Bei einem Treffen im Dezember sollten die Wogen geglättet werden. Doch bislang ist unklar, inwieweit die wirtschaftlichen Ziele der Digitalbranche und die politischen Ziele Donald Trumps kollidieren.

Bots: Meinungsmache und Regierungsarbeit

Trump hatte die Technikkonzerne bereits aufgefordert, ihre Produkte in den USA zu produzieren statt ins Ausland zu gehen. Konzerne hören das ungern - die Produktion in China ist für sie günstiger. Eine rigide Einwanderungspolitik könnte außerdem die Suche nach fähigen Mitarbeitern gehörig erschweren. Klar ist: Das Wort "Trump" wird in den meisten DLD-Diskussionen zu hören sein.

Bots sind derzeit wenig gut beleumundet. Social Bots haben beim Brexit und in Trumps Wahlkampf auf Twitter, Facebook & Co. massenhaft politische Parolen verbreitet. Doch Bots können mehr als Wahlkampf. Häufig werden sie bereits im digitalen Marketing eingesetzt, wo sie den Kundenservice verbessern sollen. Da ihre künstliche Intelligenz immer ausgefeilter wird, rechnet die Unternehmensberatung McKinsey damit, dass Software-Roboter bereits jetzt schon knapp 15 Prozent aller Marketing-Tätigkeiten erledigen.

Auf dem DLD-Kongress wird über eine Facette gesprochen, die bislang wenig in den Fokus geraten ist: Ob Bots in der Lage sind, Aufgaben in der Verwaltung zu übernehmen. Sie könnten Lohnsteuererklärungen erleichtern, Termine im Amt buchen, wiederkehrende Anfragen per E-Mail beantworten - viele Verwaltungsaufgaben könnten bereits heute mit Software automatisiert werden.

Totgesagte leben länger: 3D-Druck boomt

Vor zwei Jahren kochten die Erwartungen in Sachen 3D-Druck hoch - und verpufften rasant. Seitdem ist es um "Additive Manufacturing" ruhig geworden, dabei laufen die Geschäfte äußerst rund. Das ist vor allem der Industrie geschuldet, die 3D-Druck im Auto-, Maschinen- und Flugzeugbau einsetzt. Neuster Schrei der Branche: 3D-Drucken mit Metallpulver.

Stahl-, Aluminium- oder Titanpulver lässt sich unter großer Hitze Schicht für Schicht zu einem Werkstück formen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn schnell ein einzelnes Werkstück oder Ersatzteil her muss. Das Spannende: Dank weltweit operierender 3D-Druck-Services kommt nun jedermann in den Genuss professionell gefertigter Werkstücke für relativ wenig Geld.

Wer übrigens in die Technologie hineinschnuppern will, kann das inzwischen günstig tun: Einsteiger-3D-Drucker kosten zwischen 200 und 500 Euro - gerade mal ein Fünftel des Durchschnittspreises vor zwei Jahren.

Musik als Medizin - Peter Gabriel dabei

Nicht immer geht’s beim DLD-Kongress nur um Wirtschaft und Rationalisierung. Manches Thema reiht sich in die Achtsamkeits-Welle zwischen Yoga und Meditation ein. Dabei sticht das "Sync Project" von Marko Ahtisaari heraus. Es versteht Musik als "maßgeschneiderte Medizin für die Seele". Ahtisaari meint damit, dass wir sie hören, wenn wir uns in einen bestimmten Gemütszustand bringen wollen - also eine Art "Selbstmedikation". Nun will das Sync Projekt die Wirkung von Musik in der Angst- und Schmerztherapie sowie bei Schlaganfällen erforschen. Musiker wie Peter Gabriel, St. Vincent oder Jon Hopkins unterstützen das Projekt bereits.