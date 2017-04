Was passiert nach dem Tod mit meinen Daten?

Online einkaufen, E-Banking, die Social-Media-Accounts oder verschiedene Mail-Anbeiter: Nur mit einem sicheren Passwort sind die Daten sicher. So geht's.

Gibt es praktische Tipps, wie man all die Benutzerkonten und Passwörter an die „Nachwelt“ weitergeben kann?

Unser halbes Leben findet inzwischen in der virtuellen Welt statt. So regeln Sie den digitalen Nachlass richtig.

von Sven Class

Online-Banking, soziale Netzwerke, E-Mails - immer mehr spielt sich online ab. Um Missbrauch zu vermeiden, notieren sich die wenigsten User ihre Passwörter. Nach dem Tod stellt das die Erben aber häufig vor Probleme. Die Anzahl digitaler Nachlassverwalter dürfte immer mehr zunehmen.

Wilhelm Bühler sitzt vor einem Notebook in seinem Büro in Stutensee bei Karlsruhe. Es ist das Notebook eines Toten. Dessen Erben sind zu Wilhelm Bühler gekommen, weil sie seine Hilfe beim Suchen nach digitalen Spuren des Verstorbenen benötigen. Wilhelm Bühler ist Informatiker, arbeitet als digitaler Nachlassverwalter. "Zu mir kommen Angehörige oder Erben von Menschen, die selbst wenig Ahnung vom Internet oder von IT haben", erzählt er. Er nimmt sich dann die Rechner, Tablets und Smartphones der Verstorbenen vor. Er sucht nach Dokumenten und Fotos, die die Angehörigen gerne behalten wollen. Vor allem aber durchforstet er die Internet-Browser nach Hinweisen auf Accounts bei sozialen Netzwerken, nach E-Mail-Postfächern und nach Online-Bankkonten.

E-Mail-Postfach ist oft der Schlüssel

"Um Hinweise auf verschiedene Accounts zu finden, ist es praktisch, das E-Mail-Postfach aufzumachen. Da finden sich zum einen Rechnungen, aber auch Mails von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Xing", erzählt Wilhelm Bühler. Während bei sozialen Netzwerken vor allem die Frage im Vordergrund steht, was mit den Profilen nach dem Tod passiert, geht es bei Rechnungen um bares Geld: Welche Online-Verträge hat der Verstorbene abgeschlossen, die die Erben möglicherweise kündigen wollen? Außerdem müssen noch nicht bezahlte Rechnungen beglichen werden: "Wir haben hier das Prinzip der sogenannten Gesamtrechtsnachfolge", erklärt Rechtsanwältin und Erbrecht-Spezialistin Stephanie Funk von der Kanzlei Bartsch in Karlsruhe, "das bedeutet, dass der Erbe in alle Rechte aber auch Pflichten des Erblassers eintritt und damit auch alle Vertragsbeziehungen übernimmt."

Um viel Geld geht es für Erben oft auch bei Online-Bank-Konten. Nachlassverwalter Wilhelm Bühler berichtet von einem Fall, bei dem er auf einem Rechner Hinweise auf ein Kreditkarten-Konto gefunden hat. Die Nachfrage beim Anbieter ergab: Das Konto existiert tatsächlich - mit einer Einlage von mehreren Tausend Euro. "Ohne den Blick auf den Rechner hätten wir das Konto nie gefunden", sagt er. Während er sich den digitalen Spuren durch das Durchsuchen der Rechner der Toten nähert, haben andere Anbieter andere Wege gefunden: Oft benötigen sie dazu die Sterbeurkunde des Toten und eine Vollmacht der rechtmäßigen Erben - dann fragen sie automatisiert hunderte Firmen ab, ob der Tote bei diesen Kunde war.

Verbraucherschützer raten zur Vorsorge

Noch ist die Zahl der digitalen Nachlassverwalter in Deutschland überschaubar - doch der Markt dürfte in den kommenden Jahren zunehmend wachsen. Auch weil viele Menschen schlicht und einfach verdrängen, dass man nicht nur den analogen Nachlass regeln sollte, sondern auch den digitalen. Dafür will Dunja Richter von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sensibilisieren. Sie empfiehlt, schon zu Lebzeiten eine Liste mit allen Online-Konten und den zugehörigen Passwörtern anzufertigen: "Man kann diese Liste dann einer Vertrauensperson übergeben oder in ein Bankschließfach einschließen, zu dem die Erben Zugang haben."

Auch Anwältin Stephanie Funk rät zu einer solchen Liste, empfiehlt die Form eines Testaments: "Dadurch kann ich nicht nur regeln, wer generell Zugang zu den Daten erhalten soll, sondern auch, was mit den einzelnen Daten geschehen soll: Manche möchte ich vielleicht löschen lassen, andere, zum Beispiel Fotos, an Person X und das Mail-Konto an Person Y übergeben."

Erbschein reicht häufig nicht

Und noch aus einem anderen Grund ist zu empfehlen, Online-Accounts und Passwörter für die Erben aufzuschreiben: Während einige Anbieter von Online-Accounts bei Vorlage einer Sterbeurkunde und eines Erbscheins den Erben den Zugang zu den Daten des Verstorbenen gestatten, stellen andere sich quer. Dann hat man als Erbe oft das Nachsehen - denn die Rechtslage in diesem Bereich ist noch unklar. Wer seinen Erben alle benötigten Infos schon zu Lebzeiten notiert, erspart ihnen im Fall des eigenen Todes also einigen Ärger.