Die Ideen kommen aus den USA, die Produkte aus Asien - und Europa und Deutschland sind die Käufer. So lief es bisher in der Digitalisierung. Wirtschaftsinformatiker August-Wilhelm Scheer plädiert für einen Digitalisierungsruck in Europa.

In Estland gibt’s ein Grundrecht auf einen Internetzugang, die Kids lernen schon in der Schule programmieren und die Regierung arbeitet komplett papierlos. Die Digi-Ideen wollen die Esten jetzt exportieren. Eine Gelegenheit: der erste EU-Digital-Gipfel.

Auf dem EU-Gipfel in Tallinn beschäftigen sich die Staats- und Regierungschef mit der Rolle Europas in Sachen Digitalisierung. Gastgeber Estland präsentiert sich als Vorreiter und zeigt seine Erfolge: Behördengänge können fast alle online erledigt werden.

In Tallinn beraten die europäischen Staats- und Regierungschefs über ihre Ziele für eine digitale Wirtschaft und Gesellschaft bis zum Jahr 2025. Damit sollen Jobs und Wohlstand in der EU gesichert werden. Bisher ist man sich uneinig, ob dafür mehr oder weniger Steuern und Regulierungen nötig sind.

Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien fordern, Internet-Unternehmen wie Google oder Facebook stärker zu besteuern. Sie wollen die Netzriesen künftig nach Umsatz und nicht mehr nach Gewinn zur Kasse bitten. Das soll verhindern, dass die Konzerne Gewinne in Europa kleinrechnen oder in Niedrigsteuerländer verschieben und der Fiskus weitgehend leer ausgeht.

Irland gegen mehr Regulierung

Irland stemmt sich gegen eine stärkere Regulierung von globalen Internetgiganten in Europa. "Mehr Steuern und Vorschriften sind nicht die Lösung", sagte Regierungschef Leo Varadkar beim EU-Digitalgipfel in Tallinn. Man wundere sich in Europa, dass man keine eigenen Internetkonzerne wie Google oder Facebook habe. "Wenn man diese Dinge in Europa haben will, dann sind höhere Steuern sicher nicht der richtige Weg."

Etliche Länder, die in der IT-Technik fortgeschritten seien wie etwa die skandinavischen Ländern unterstützten Irland in dieser Position, sagte Varadkar. Irland hat in der Vergangenheit viele Internet-Firmen mit einer niedrigen Unternehmenssteuer angelockt. So hat zum Beispiel Facebook seinen Europasitz in Dublin.

Streit um niedrige Steuersätze in Irland

Die Regierungen der großen Euro-Länder werfen gerade Irland dagegen vor, Unternehmen mit dem Versprechen besonders niedriger Steuersätze und einer schwachen Regulierung anlocken zu wollen und dadurch für einen unfairen Wettbewerb im EU-Binnenmarkt zu sorgen, den etwa amerikanische Konzerne nutzten.

Europäische Politiker kritisieren, dass US-Unternehmen in der EU nicht genügend Steuern zahlen. Stattdessen würden die Gewinne in Länder wie Irland und Luxemburg umgeleitet, die sehr niedrige Steuersätze haben. Häufig weisen die Firmen trotz boomender Geschäfte sogar rote Zahlen aus, indem sie komplexe Geschäfts- und Steuerstrukturen für sich nutzen.

EU stellt digitale Sanktionskarte online

Bisher halten sich die Ergebnisse des Gipfels in Grenzen: Neu ist allerdings die heute veröffentlichte "EU Sanctions Map": Auf einer interaktiven Karte sollen Firmen, die Güter exportieren wollen, schnell erkennen, ob Handelspartner von Europa mit Strafmaßnahmen belegt sind. Es kann dabei auf einer Weltkarte nach Ländern oder auch gezielt nach Namen von Firmen oder Personen gesucht werden.

Die "EU Sanctions Map" ist im Auftrag Estlands erstellt worden, das derzeit den europäischen Ratsvorsitz innehat und bei der Digitalisierung von Staat und Verwaltung als Vorreiter gilt. "Der juristische Rahmen der EU-Sanktionen basiert auf 500 bis 1.000 Rechtsakten", sagte die an dem Projekt beteiligte estnische Diplomatin Juuli Hiio. "Das macht es sehr schwer verständlich."

Die interaktive Sanktionskarte versucht nun, mit leicht verständlichen Symbolen etwa zu einem Waffenembargo, Lieferbeschränkungen oder Finanzsanktionen auf die Lage bei betreffenden Ländern hinzuweisen. Dabei können dann weitere Informationen bis zu den zugrunde liegenden Rechtsakten abgerufen werden.

Wegen Gefährdung des Friedens oder Menschenrechtsverletzungen hat die EU derzeit Sanktionen gegen Dutzende Länder von Syrien über Nordkorea bis Simbabwe verhängt. Ziel sind aber auch "terroristische Organisationen" wie die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Al-Kaida oder der Islamische Staat (IS).