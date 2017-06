Wenn in Zukunft Roboter unsere Jobs machen, wovon leben dann wir? Zahlen Maschinen dann Steuern und Menschen bekommen ein Grundeinkommen? Ein Blick in die Arbeitswelt der Zukunft.

von Solveig Frick

Digitalisierung - das ist die Welt aus Null und Eins. Seit 2002, so schätzen Experten, speichern wir endgültig mehr Daten digital als analog. Ein neues Zeitalter bricht an, das auch die Arbeitswelt nachhaltig verändern wird.

ZITAT „ Langfristig kann es zu einem Anpassungsproblem kommen, wenn nicht rechtzeitig für neue Aufgaben weitergebildet wird. ” Enzo Weber, IAB Nürnberg

In vielen Fabriken ist es längst Alltag. Hatte vor ein paar Jahren noch der Mechaniker einen Schraubschlüssel in der Hand, ist der Arbeitsablauf heute vollautomatisiert. Maschinen übernehmen die Aufgaben von Menschen, hocheffizient und zeitsparend. Der Mechaniker hält heute ein Tablet in der Hand und überwacht die Arbeit der Maschinen. Bei der Firma Bosch zum Beispiel melden Maschinen direkt an das Tablet des Mechanikers, wenn ein Teil verschleißt und gewartet werden muss. Der weiß dann genau, wo an der Maschine etwas ausgetauscht werden muss. So spart er sich und dem Unternehmen viel Zeit. Die Produktivität steigt.

Doch das verändert auch unsere Jobs. Wenn Maschinen die Aufgaben erledigen, werden Menschen dann überhaupt gebraucht? So kommt eine Studie des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg zu dem Schluss: Bis 2025 könnten durch die Digitalisierung 1,5 Millionen Jobs wegfallen. Zeitgleich entstehen aber genauso viele neue Jobs. Allerdings mit komplexeren Aufgaben für die Beschäftigten. Das könnte ein Problem werden für Menschen ohne Ausbildung oder mit einem niedrigen Berufsabschluss. Denn durch die Digitalisierung ändern sich die Anforderungsprofile.

Wenig Qualifizierte riskieren Arbeitslosigkeit

Unsere Welt wird abstrakter, jeder muss mit digitalen Endgeräten umgehen können. Gerade für ältere Arbeitnehmer nicht immer ganz einfach. Außerdem ist die Überwachung von Maschinen etwas anderes, als sie täglich anzufassen und mit den Händen zu arbeiten. Die Frage wird sein, wie gut werden die Menschen auf die Digitalisierung vorbereitet?

Das Zauberwort heißt Weiterbildung; wer heute hochqualifiziert ist, der hat die größten Chancen einen Job zu finden. Je niedriger die Qualifikation, umso größer das Risiko der Arbeitslosigkeit. Das galt schon immer und gilt mit der Digitalisierung noch mehr. Doch wie nimmt man alle in diesem Umbruchprozess mit? Kann jeder Mitarbeiter unbegrenzt weitergebildet und qualifiziert werden? Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung warnt: "Langfristig kann es zu einem Anpassungsproblem kommen, wenn nicht rechtzeitig für neue Aufgaben weitergebildet wird".

Weiterbildung auf Staatskosten angedacht

Aktuell sind die Arbeitsmarkzahlen gut, die Nachfrage nach Arbeitskräften wächst und wächst. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni um 25.000 auf 2,473 Millionen gesunken. 731.000 offene Stellen waren bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet – das sind 66.000 mehr als im Juni vor einem Jahr. Noch nie gab es so viele offene Stellen wie heute - ein Rekord seit 17 Jahren. Betriebe suchen dringend Leute. Das kann sich durch die Digitalisierung noch verschärfen. Deswegen fordert Enzo Weber vom IAB eine Weiterbildungsoffensive und zwar zeitnah.

Erste Ideen dazu hat auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles schon in ihrem Weißbuch zur Arbeit 4.0 aufgegriffen. Darin denkt das Arbeitsministerium laut über ein Weiterbildungskonto nach, dass jedem Arbeitnehmer zur Verfügung stehen soll. Fortbildung auf Staatskosten, sozusagen. Wie viel Geld darauf jedem für Weiterbildung zur Verfügung stehen soll, ist nicht bekannt. Bislang sind das erste Schritte, sich auf einen veränderten Arbeitsmarkt einzustellen. Doch all zu viel Zeit wird nicht bleiben, geeignete Programme aufzulegen. Der technische Fortschritt kommt und der Arbeitsmarkt ist schon jetzt an manchen Stellen fast wie leergefegt.