Seit dem Brexit-Votum hat das Pfund an Wert verloren, die Inflation steigt. Ungewissheit über die Zeit nach dem EU-Austritt zeigt in Großbritannien erste Folgen.

Überraschend kam der Rücktritt des britischen EU-Botschafters Ivan Rogers. Überraschend schnell steht auch sein Nachfolger fest: der Diplomat Tim Barrow. Er war von 2011 bis 2015 britischer Botschafter in Russland.

Barrow übernehme seine neue Aufgabe bereits in der kommenden Woche, teilte ein Regierungssprecher am Mittwochabend in London mit. Barrow kann demnach auf eine 30-jährige Karriere als Diplomat zurückblicken. Er wird Ivan Rogers ablösen, der am Dienstag von seinem Amt als britischer EU-Botschafter in Brüssel zurückgetreten war.

Rogers kritisiert Brexit-Vorbereitungen

Rogers hatte zum Abschied in einer E-Mail an seine Mitarbeiter die britische Regierung scharf kritisiert. Er schrieb mit Blick auf den geplanten Brexit: "Es mangelt an ernsthafter, multilateraler Verhandlungserfahrung in der Regierung." An seine Mitarbeiter appellierte er, "nie davor Angst zu haben, jenen an der Macht die Wahrheit zu sagen".

Der Diplomat hätte offiziell noch bis Oktober im Amt bleiben sollen. Rogers hatte zuvor für Aufsehen mit der Einschätzung gesorgt, die Verhandlungen über ein Abkommen Großbritanniens mit der Europäischen Union zur Regelung des EU-Austritts könnten zehn Jahre dauern. Selbst dann, so der Experte, könnte ein Abkommen noch an der Ratifizierung in einem der nationalen Parlamente scheitern. Das hatte ihm deutliche Kritik von Befürwortern eines klaren Bruchs mit Brüssel eingebracht.

Regierung setzt auf "harten Verhandler mit umfassender Erfahrung"

Die EU-Kommission beklagte am Mittwoch den "Verlust eines professionellen, sachkundigen, wenn auch nicht immer einfachen" Gesprächspartners und Diplomaten. Rogers habe stets loyal die Interessen seiner Regierung verteidigt, sagte eine Sprecherin. Auch der Brexit-Verhandler im Europaparlament, Guy Verhofstadt, lobte Rogers als respektierten Beamten, der "wusste, wovon er sprach".

Die britische Regierung hob derweil die lange diplomatische Erfahrung des künftigen EU-Botschafters Barrow hervor. Dieser sei "ein harter Verhandler mit umfassender Erfahrung, wie britische Ziele in Brüssel umgesetzt werden können", erklärte ein Regierungssprecher. Er werde mithelfen, "den Brexit zu einem Erfolg zu machen".

Brexit-Antrag soll bis Ende März erfolgen

Brexit-Minister David Davis erklärte, Barrow werde dazu beitragen, das künftige Verhältnis zwischen London und Brüssel so zu gestalten, dass beide Seiten Nutzen daraus ziehen. Barrow ist derzeit Politischer Direktor im Außenministerium. Er war bereits Botschafter in Moskau und wurde auch schon zweimal auf diplomatische Posten nach Brüssel entsandt.

Die Briten hatten im Juni mit 52 Prozent der Stimmen für einen Austritt aus der EU gestimmt. Der auf zwei Jahre angelegte Austrittsprozess Großbritanniens aus der EU kann erst beginnen, wenn London das Ausscheiden nach Artikel 50 des EU-Vertrags beantragt hat. Premierministerin Theresa May will die Austrittserklärung bis Ende März abgeben.