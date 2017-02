Schmiergelder? Kolumbiens Präsident in Bedrängnis

Kolumbiens Präsident Santos könnte in den Skandal um den Baukonzern Odebrecht verwickelt sein.

Im Korruptionsskandal um den Baukonzern Odebrecht gerät nun auch Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos unter Druck. Die Baufirma soll für eine Wahlkampagne von Santos Schmiergelder in Millionenhöhe gezahlt haben.

Der Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht erschüttert bereits mehrere Länder in Südamerika. Nun besteht der Verdacht, dass auch der kolumbianische Präsident darin verwickelt sein soll. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete jetzt Ermittlungen ein. Es geht um bis zu eine Million US-Dollar, die Santos von Odebrecht für seine Wahlkampagne im Jahr 2014 erhalten haben soll. Das habe der in Haft sitzende Ex-Senator Otto Bula, ein Kontaktmann des Baufirma in Kolumbien, ausgesagt.

Schmiergelder für Bauaufträge

Nach Ermittlungen der US-Justiz soll der Odebrecht-Konzern, der von deutschen Einwanderern gegründet wurde, in zwölf Ländern bis zu 785 Millionen US-Dollar an Schmiergeldern gezahlt haben, um dafür Bauaufträge zu erhalten. Er hat rund 128.000 Mitarbeiter und ist in 26 Ländern aktiv.