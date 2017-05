Auf Fußball-Fans kommen in der nächsten Saison beim Spielplan Änderungen zu. In der Spielzeit 2017/18 gibt es nämlich zwei neue Anstoßzeiten: Über die Saison verteilt werden jeweils fünf Spiele am Sonntag um 13:30 Uhr sowie montags um 20:30 Uhr stattfinden. Zudem beginnt das zweite Sonntagspiel künftig eine halbe Stunde später als bisher um 18 Uhr (statt 17:30 Uhr). Ansonsten bleibt es bei den gewohnten Zeiten am Freitag (20:30 Uhr), Samstag (15:30 und 18:30 Uhr) sowie für die erste Partie am Sonntag (15:30 Uhr). Die neue Saison beginnt am 18.August mit einem Freitagspiel.