Der neue US-Präsident Trump will die NATO unterstützen, pocht aber auf eine stärkere finanzielle Beteiligung der Bündnispartner an den Verteidigungskosten. (Archivbild)

Immer wieder hat Donald Trump die NATO heftig kritisiert, Besorgnis löste er mit seiner Aussage aus, das Bündnis sei "obsolet". In einem Telefonat sagte der US-Präsident jetzt NATO-Chef Jens Stoltenberg die "starke Unterstützung" seines Landes für die Allianz zu. Beim Gipfel im Mai will er dabei sein.

US-Präsident Trump wird Ende Mai die politischen Führer der NATO-Mitgliedstaaten treffen. Das teilte das Weiße Haus am Sonntag nach einem Telefonat von Trump mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit. Trump habe in dem Gespräch seine "starke Unterstützung für die NATO" bekundet und seine Teilnahme an dem Treffen zugesagt.

Beide Seiten verständigten sich demnach darauf, die "enge Abstimmung und Zusammenarbeit" fortzusetzen, um auf die Herausforderungen, denen sich die NATO gegenüber sehe, angemessen zu antworten.

Trump will mehr finanzielle Beteiligung der NATO-Partner

Thema war den Angaben zufolge auch die Forderung des neuen US-Präsidenten an die Bündnispartner, die Ausgaben für Verteidigung zu steigern. Es sei diskutiert worden, "wie alle NATO-Staaten ermutigt werden können, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen". Trump hatte den Verbündeten vorgeworfen, sich ihre Sicherheit von den USA finanzieren zu lassen. Nur wenige NATO-Staaten erfüllen die selbstgesteckte Vorgabe, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.

Nach dem Machtwechsel in Washington war bei den europäischen Bündnispartnern die Sorge gewachsen, dass die Trump-Regierung die transatlantische Partnerschaft in Frage stellen und eine Spaltung Europas vorantreiben könnte. Trump hatte die NATO in ihrer jetzigen Form in einem Interview unter anderem als "obsolet" bezeichnet.

Zuletzt hatte sich Trump aber positiver zu dem Bündnis geäußert und versichert, er stehe zu den Verpflichtungen innerhalb des Bündnisses. Trump plant auch, im Mai am G7-Gipfel in Italien und im Juli am Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Hamburg teilzunehmen.