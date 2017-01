Es sei erstaunlich, dass gerade das von Trump erlassene Einreiseverbot für so viel Wirbel sorgt, so Ulf Röller in Washington. Der Erlass lässt verschiedene Stimmen laut werden.

Ein Dreiviertelstündchen hat US-Präsident Donald Trump mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Beide betonten dabei die Bedeutung der NATO und der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Trump sprach auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Japans Regierungschef Shinzo Abe.

Der neue US-Präsident Donaldund Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in ihrem ersten Telefonat seit Trumps Amtsantritt die "fundamentale Bedeutung" der NATO für die transatlantischen Beziehungen und die Bewahrung von Frieden und Stabilität betont. Sie bekräftigten zudem die Absicht, "die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Beide seien sich einig gewesen, wie wichtig sowohl die NATO als auch die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit für die Sicherheit und den Wohlstand beider Länder seien, teilte Merkels Sprecher Steffen Seibertmit. Themen seien auch die Lage im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika sowie die Beziehungen zu Russland und der Konflikt in der Ostukraine gewesen. Ob in dem nach US-Angaben 45-minütigen Telefonat auch über die Frage der Aufhebung der Sanktionen gesprochen wurde, teilte Seibert nicht mit.

Moskau und Washington wollen gemeinsam IS bekämpfen

Der russische Präsident Wladimir Putin undsprachen sich in ihrem ersten Telefongespräch für eine enge Kooperation und Absprache beim Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) und andere radikale Gruppen in Syrien aus. Wie das Präsidialamt in Moskau am Samstag weiter mitteilte, sprachen sich beide Staatschefs dafür aus, die Kräfte im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu bündeln. Außerdem wollten sie die Wirtschaftskontakte zwischen ihren Staaten wiederbeleben und die gegenseitigen Beziehungen stabilisieren. Die US-Sanktionen gegen Russland wurden in der Erklärung nicht erwähnt. Die beiden Politiker hätten auch über die Lage in der Ukraine gesprochen. Außerdem seien sie übereingekommen, ein Treffen vorzubereiten, erklärte das Präsidialamt.

hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt positiv über Putin geäußert und für eine engere Bindung an Russland plädiert. Putin war auch einer der ersten Staatschefs, diezu dessen Wahlsieg im November gratulierten.