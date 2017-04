Amerika erlebt eine historische Wende. Kein US-Präsidentschaftskandidat hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten so weit nach rechts orientiert wie Donald Trump. Nun im Amt ist "America first" seine Devise.

"America First" - Trumps Slogan soll nun auch in der Arbeits- und Handelspolitik Realität werden. Der US-Präsident hat mehrere Ministerien beauftragt, Gesetze auszuarbeiten, die seine Devise "Kauft Amerikanisch, stellt Amerikanisch ein" umsetzen. Er kritisierte auch den Nachbarstaat Kanada.

US-Präsident Donald Trump will US-Firmen bei Regierungsaufträgen künftig bevorzugen und gegen angeblichen Missbrauch bei der Visa-Vergabe an ausländische Fachkräfte vorgehen. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete der US-Präsident am Dienstag (Ortszeit) beim Besuch eines Werkzeugherstellers in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin. Trump kündigte dabei erneut an, sämtliche Handelsbeziehungen unter die Lupe zu nehmen. Bei dem Dekret handelt es sich allerdings eher um einen Handlungsaufruf an mehrere Ministerien als um konkrete Änderungen.

"Buy American, Hire American"

Zur Vergabe von Aufträgen von Regierungsbehörden soll es zunächst interne Prüfungen geben. Die Bundesbehörden sollen Reformvorschläge erarbeiten, wie eine "Buy American, Hire American"-Politik ("Kauft Amerikanisch, stellt Amerikanisch ein") umgesetzt werden kann. Trump sagte, in der Vergangenheit seien zu viele Aufträge an ausländische Firmen gegangen, zu Lasten von Fabriken und Jobs in den USA. Die USA würden nun aber ein "starkes Signal" in die Welt senden, sagte Trump.

Eines der zentralen Wahlversprechen Trumps ist es, neue Jobs für amerikanische Arbeiter zu schaffen. Er hatte wichtigen US-Handelspartnern wie China oder Deutschland wiederholt vorgeworfen, riesige Überschüsse im Handel mit den USA zu Lasten amerikanischer Jobs zu machen.

Donald Trump attackiert Kanada

Die USA hatten außerdem bereits angekündigt, das nordamerikanische Handelsabkommens NAFTA mit Kanada und Mexiko neu zu verhandeln. NAFTA sei ein "Desaster", bekräftigte Trump in Wisconsin.

Der US-Präsident attackierte nun auch Kanada. Er warf dem Nachbarland unfaire Praktiken bei Milch vor. Die US-Milchindustrie hatte Kanada vor kurzem vorgeworfen, dass im Zuge einer neuen Preispolitik immer mehr billige Milch in die USA komme. Außerdem blockiere Kanada auf der anderen Seite die Einfuhr amerikanischer Milch. Dies führe zu erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten für US-Milchbauern.

Milchbauern bitten Trump um Hilfe

Die Milchindustrie hatte Trump zu Hilfe gerufen. Die "Washington Post" sprach in einem Bericht schon von einem "Milch-Handelskrieg". Trump sprach bei seiner Rede in Wisconsin von "schrecklichen Dingen" zu Lasten der amerikanischen Milchbauern.

Auch zur Visa-Vergabe sollen die Ministerien Änderungsvorschläge vorlegen. Beim Thema Visa hatte die US-Regierung bereits ankündigt, schärfer gegen einen angeblichen Missbrauch bei der Vergabe sogenannter H-1B-Visa vorzugehen. Diese sind die gängigsten Arbeitsvisa, mit denen etwa Technologie-Firmen internationale Mitarbeiter ins Land holen können.

Der Vorwurf lautet, dass durch Missbrauch bei diesen Visa zu viele qualifizierte US-Arbeiter benachteiligt worden seien. Trump hatte bereits in der Vergangenheit einen neuen Kurs in der Einwanderungspolitik angekündigt. Arbeitsplätze müssten "zuerst amerikanischen Arbeitern" angeboten werden, sagte Trump. "Zusammen werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass mehr Produkte mit diesen wunderbaren Worten versehen werden: Made in the USA."