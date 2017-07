Weltpolitik vor Elbpilharmonie - und eine deutsche Kanzlerin, die die Großen der Welt in Harmonie vereint. So sehen Kanzler-Träume aus, zumal in Wahlkampfzeiten. Doch so schön wird es kaum werden für Angela Merkel, die bei diesem G20-Treffen viele Klippen zu umschiffen hat.

Risiko eins: Das Thema Klimapolitik droht nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen zum Spaltpilz zu werden. Nachdem der G7-Gipfel in Sizilien mit seinem 6:1-Ergebnis die USA isolierte, steht Merkel unter Druck, bei G20 ein 19:1-Bündnis zu schmieden. Aber: Eine Pranger-Situation könnte andere animieren, sich Trump anzuschließen und ebenfalls auszuscheren. Ein Risiko, das Merkel nicht eingehen will. Die Lösung ist offen, eine weichgespülte Erklärung in Sachen Klimaschutz allerdings soll es nicht sein. Paris sei nicht verhandelbar.

Risiko zwei: Auch beim Thema Handel liegt man mit den USA überkreuz. Nutzt Trump seinen ersten Besuch in Deutschland, um erneut "bad Germany" anzuprangern in Sachen Handelsüberschüsse? Merkel muss damit rechnen. Und auch damit, dass die allererste Begegnung überhaupt von Trump mit Russlands Präsident Putin ihr die Gipfelregie durcheinanderbringt. Eigendynamik nicht ausgeschlossen auch, was den schwierigen Gast aus der Türkei angeht, Erdogan.

Risiko drei: Statt schöner Bilder vor Hafenkulisse könnte Hamburg in Gewalt versinken. "Welcome to hell“ heißt der Aufruf zum Protest. Mehr als 19.000 Polizisten sollen sicherstellen, dass der friedlich bleibt.

Chaotisch, hochgerüstet und wenig ertragreich - vor dieser Gipfelbilanz muss Merkel sich fürchten.

Text: Bettina Schausten, ZDF-Hauptstadtstudio