In London ist ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Anschließend attackierten drei Männer Passanten mit Messern. Sechs Menschen wurden getötet. Die drei mutmaßlichen Angreifer wurden erschossen.

"Genug ist genug": Die britische Premierministerin Theresa May verurteilt nach den Anschlägen in London die "bösartige Ideologie des islamistischen Extremismus'".

"Dieses Blutvergießen muss enden, dieses Blutvergießen wird enden", versprach Donald Trump am Pfingstsonntag. Als Präsident werde er alles tun, was nötig sei, um die Bedrohung von den Vereinigten Staaten fernzuhalten.

Bisher hat sich Donald Trump zum Anschlag in London nur via Twitter geäußert. Doch statt erneut für sein Einreiseverbot für Muslime zu werben, macht der US-Präsident bei einem öffentlichen Auftritt nun den Amerikanern mit Blick auf den Terror in Großbritannien ein Versprechen.

ZITAT „ Dieses Blutvergießen muss enden, dieses Blutvergießen wird enden ” Donald Trump, US-Präsident

US-Präsident Donald Trump hat den jüngsten Anschlag in London mit sieben Toten abermals verurteilt. Der Angriff am Samstagabend sei eine "fürchterliche Attacke" gewesen, sagte er am Sonntag (Ortszeit) bei einer Spendengala für das Ford's Theater in Washington. Ein "niederträchtiger Feind" habe zu lange Krieg gegen Unschuldige geführt. Vor diesem müssten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten geschützt werden, sagte Trump - und machte eine Zusage.

"Dieses Blutvergießen muss enden, dieses Blutvergießen wird enden", versprach der in einen Smoking gekleidete Trump. Als Präsident werde er alles tun, was nötig sei, um die Bedrohung von den Vereinigten Staaten fernzuhalten. Er wolle jeden Tag daran arbeiten, das Land, seine Gemeinden und Bürger zu schützen. Er stand neben seiner Ehefrau und First Lady Melania Trump auf der Bühne und sprach an einem historischen Ort des Blutvergießens: Im Ford's Theater war einst Präsident Abraham Lincoln bei einem Attentat getötet worden. Für Trump war es seit seiner Amtsübernahme der erste Auftritt in den gesellschaftlichen Kreisen Washingtons.

Trump griff zuvor Londons Bürgermeister an

Die jüngste Terrortat von London hatte Trump zuvor lediglich via Twitter kommentiert. In einer Reihe von Einträgen griff er unter anderem den Bürgermeister der britischen Hauptstadt an und machte sich erneut für sein umstrittenes Einreiseverbot stark.

Trump hatte Bürgermeister Sadiq Khan vorgeworfen, gesagt zu haben, dass es keinen Grund gebe, nach dem Anschlag alarmiert zu sein. Mit seiner Aussage hatte Khan zuvor im Fernsehen versucht, die Londoner angesichts einer erhöhten Polizeipräsenz in ihrer Stadt zu beruhigen. Ein Sprecher von Khan sagte, dieser sei zu beschäftigt, um auf einen "schlecht informierten" Tweet von Trump zu reagieren.

Trump: "Müssen aufhören, politisch korrekt zu sein"

ZITAT „ Wir müssen aufhören, politisch korrekt zu sein und bei der Sicherheit für unsere Bevölkerung zur Sache kommen. Wenn wir nicht klug werden, wird es nur schlimmer werden. ” Donald Trump, US-Präsident

In einer ersten Reaktion auf den Anschlag hatte Trump für sein von Gerichten gestopptes Einreiseverbot geworben. Es sei als eine zusätzliche Sicherheitsstufe nötig.Später schrieb er: "Wir müssen aufhören, politisch korrekt zu sein und bei der Sicherheit für unsere Bevölkerung zur Sache kommen. Wenn wir nicht klug werden, wird es nur schlimmer werden."

Am Sonntag hatte die Terrormiliz Islamischer Staat über das Sprachrohr Amak bekannt gegeben, für die Tat mit sieben Todesopfern im Zentrum von London verantwortlich zu sein. Die mutmaßlichen Attentäter waren zunächst in Fußgänger gefahren und hatten später andere Menschen mit Messern attackiert. Die mutmaßlichen Angreifer wurden von der Polizei erschossen.