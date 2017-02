Auch in der Kritik: "Hassplakate" im Dortmunder Stadion

Bundesinnenminister de Maizière hat eine "schnelle und harte Reaktion" auf die Krawalle beim Bundesligaspiel Dortmund gegen Leipzig gefordert. Wer Steine auf Polizisten werfe, gehöre nicht ins Stadion, sondern ins Gefängnis.

"Die brutalen Szenen vor dem Spiel Dortmund gegen Leipzig lassen einem den Atem stocken", sagte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) der "Bild"-Zeitung. "Wer Steine und Getränkekisten auf Polizisten schleudert und dabei nicht mal auf Familien und Kinder Rücksicht nimmt, ist in Wahrheit kein Fußballfan und gehört nicht ins Stadion, sondern hinter Schloss und Riegel."

De Maizière: Schnelle und harte Reaktion

Bei massiven Ausschreitungen am Rande der Bundesligapartie zwischen dem BVB Borussia Dortmund und RB Leipzig waren am Samstag mindestens sechs Leipziger Anhänger sowie vier Polizisten verletzt worden. Nach Polizeiangaben griffen Dortmunder Fans Besucher aus Leipzig, Unbeteiligte und Polizeibeamte unter anderem mit Steinen, Flaschen und Leuchtraketen an.

"Ich hoffe auf eine schnelle und harte Reaktion der Justiz, damit alle wissen, was ihnen droht, wenn man sich so verhält", sagte de Maizière.

Nachspiel im Düsseldorfer Landtag

Die Übergriffe Dortmunder Anhänger werden zudem ein politisches Nachspiel im Düsseldorfer Landtag haben. Die CDU-Opposition beantragte eine Aktuelle Viertelstunde im Landtagsinnenausschuss am nächsten Donnerstag. "Diese Gewaltexzesse sind inakzeptabel", erklärte der Innenexperte der Landtags-CDU, Theo Kruse. "Wir dürfen die Stadien nicht den Chaoten überlassen."

Kruse verwies zugleich auf Berichte, wonach Opfer und Augenzeugen der Ausschreitungen in Dortmund eine zu geringe Polizeipräsenz beklagt haben sollen. Deshalb müsse sich NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) persönlich Fragen zum Polizeieinsatz stellen, forderte Kruse. "Wir wollen wissen, welche Risikoeinstufung das Spiel hatte und wie der Kräfteansatz war."

Kritik an Tolerierung von Hassplakaten

Der sportpolitische Sprecher der Düsseldorfer SPD-Landtagsfraktion, Rainer Bischoff, vertrat im Mitteldeutschen Rundfunk die Auffassung, das Spiel Dortmund gegen Leipzig sei von den Sicherheitskräften falsch eingestuft worden. "Es war kein Hochsicherheitsspiel, also es wurde nicht so eingestuft von der Polizei. Das wundert mich." Zudem äußerte Bischoff die Erwartung an den Dortmunder Verein, "dass er im Stadion dafür sorgt, dass Hassplakate nicht auftauchen."

Bei dem Spiel waren im Dortmunder Stadion Plakate mit Aufrufen zur Gewalt zu sehen gewesen. Unter anderem stand auf Transparenten zu lesen "Pflastersteine auf die Bullen" und "Bullen schlachten".

Linke im Bundestag: Stadionverbote kein Tabu

Der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, André Hahn, forderte eine "entschiedene Auseinandersetzung mit den gewalttätigen und zum Teil rechtsextrem eingestellten Fangruppen bis hin zu Stadionverboten". Auch der Deutsche Fußballbund (DFB) solle sich der seit längerem existierenden Probleme "endlich annehmen", sagte Hahn der Onlineausgabe der "Berliner Zeitung". "Verbale Distanzierungen der Dortmunder Vereinsführung sind mir zu wenig."

Dortmunds Präsident Reinhard Rauball sowie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, hatten sich am Sonntag "aufs Schärfste von jeder Form von Gewalt" distanziert. "Der BVB wird alles daran setzen, das Fehlverhalten der eigenen Anhänger aufzuklären und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten hart zu sanktionieren", hieß es in einer im Onlinedienst Twitter veröffentlichten Mitteilung.