Kommentar von Frank Bethmann

Mehr als 20.000 Punkte - Rekord: Der Dow Jones steht heute so gut da wie noch nie. Und das alles dank Trump. Denn der liefert. Greift durch. Und versetzt die Finanzplätze damit in Ekstase. Bekloppt? Nicht unbedingt. Doch ob die Euphorie anhält? Das ist dann doch fraglich.

Bedeutende Wirtschaftsbündnisse wackeln. Freihandelsabkommen werden in Frage gestellt. Protektionistische Zölle kommen wieder in Mode. Die gesamte Weltwirtschaft droht ins Stocken zu geraten. Und was machen die Börsen? Die weltweiten Finanzplätze feiern als würde dies alles keine Rolle spielen. Der Dax auf Jahreshoch. Und die Wall Street gar erstmalig in ihrer Geschichte über 20.000 Punkte. Alles nur durchgeknallte Broker und bekloppte Investoren? Oder gibt es doch einen nachvollziehbaren Grund für diese maßlose Euphorie?

Trump liefert

Denken wir kurz nach. Der neue US-Präsident hat noch vor seiner Amtseinführung viel versprochen. Seinen "Mittelklasse-Amerikanern", aber auch der Welt hat er viele neue Jobs, massive Steuersenkungen und ein billionenschweres Konjunkturprogramm in Aussicht gestellt. Die Börsen, erst skeptisch, waren auf einmal begeistert. Wie das alles zu finanzieren sei, war auf einmal nachrangig.

ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann.

Quelle: ZDF/Rico Rossival

Fortan wurde an den Finanzmärkten der Schalter auf Begeisterung umgelegt und es galt das eiserne Gesetz: Solange er liefert, stehen wir an seiner Seite! Und was macht der Mann in seiner ersten Arbeitswoche? Er liefert. All das, was er angekündigt hat, was immer man davon halten mag, scheint Trump umsetzen zu wollen. Er will tatsächliche eine Mauer zu Mexiko bauen. Umstrittene Pipeline-Projekte, die Obama kurz zuvor noch stoppte, haucht Trump zur Freude der mächtigen Ölindustrie wieder Leben ein. Er geht ran ans Kürzen der Unternehmenssteuern. Er lässt die großen Konzernmanager bei sich antanzen um zu hören, wie viele Jobs sie denn bereit seien, demnächst schaffen zu wollen. Und siehe da - auch die liefern.

Die Unternehmen kuschen

Nicht nur die US-Autobauer Ford und General Motors kuschen, auch Bayer kündigt 3.000 neue Arbeitsplätze in den USA an. Warum? Das nur am Rande: Damit der neue mächtige Mann im Weißen Haus der umstrittenen Großfusion mit Monsanto zustimmt. Selbst der neu ausgeguckte Wirtschaftserzfeind China ist willkommen, wenn denn dabei Jobs rumkommen. Zu beobachten am chinesischen Internetgiganten Alibaba, der sage und schreibe bis zu einer Million neuer Stellen in Aussicht stellt, wenn man im Gegenzug mehr Geschäfte in den USA machen darf.

Noch Fragen, warum die Wall-Street-Broker vor Freude in die Luft hüpfen? Der Mann macht Amerika wieder stark. "Make America great again." An den Traum glauben sie gerade alle an den Börsen. Vor allem, wenn sich damit Geld verdienen lässt. Sie fragen sich, funktioniert das wirklich, was Trump da gerade durchzieht? Für ein paar Wochen - ja. Vielleicht sogar für ein paar Monate. Mit Sicherheit aber nicht langfristig. Noch nie haben Strafzölle den Handel beflügelt. Denn Strafzölle machen Waren letztendlich teurer. Und Teureres bleibt in den Regalen einfach nur liegen.

Fragen Sie mal bei einem der urtypischen US-Konzerne nach. Fragen Sie mal bei Wal-Mart, was die Manager dort von Trumps neuen Strafzöllen halten. Da verrate ich Ihnen nicht zu viel: gar nichts. Warum? Weil Wal-Mart siebzig bis achtzig Prozent der Waren aus dem Non-Food-Bereich, also Kleidung vor allem, aus China bezieht. Strafzölle auf Klamotten aus China würden das Geschäftsmodell des Einzelhandelsriesen - günstig importieren und mit Profit in den USA weiterverkaufen - komplett in Frage stellen. Eine Katastrophe für einen einzelnen Konzern.

Kurs umstritten

Eine Katastrophe - Länder mit Strafzöllen zu belegen - aber auch für die Weltwirtschaft. Denn so etwas hat mittelfristig das Potential eine Rezession auszulösen. Sage nicht ich, sondern zu dieser Äußerung hat sich die US-Handelskammer durchringen können. Und die gilt nicht als politisch links und damit Trump-feindlich, sondern als durchaus konservativ.

Was ich damit sagen will: Selbst im eigenen Land ist Trumps Kurs höchst umstritten. Um nicht zu sagen: Das Ganze mit dem Wirtschaftsaufschwung droht eine Milchmädchen-Rechnung zu werden. Spätestens dann, wenn Trump nicht mehr liefert, wird er hier auf dem Finanzmärkten, wo er heute noch so gefeiert wird, "geschlachtet". Denn Milchmädchen-Rechnungen mag man hier gar nicht. Und so schnell das Geld gekommen ist, ist es dann auch wieder weg.