Polizist in Paris getötet - Hollande spricht von Terror

Frankreichs Wahlkampf läuft nach dem vereitelten Terroranschlag unter nochmals verschärften Sicherheitsbedingungen. Die großen Veranstaltungen werden strengstens bewacht, am Wahltag selbst werden etwa 50.000 Polizisten und Gendarme im Einsatz sein.

Auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées kam es am Donnerstagabend zu einer Schießerei, bei der ein Polizist getötet wurde, ein weiterer Beamter wurde verletzt. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst noch keine Informationen.

In Paris kam es am Abend zu einer Schießerei auf der Prachtstraße Champs-Elysees. Ein Polizist wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt. Auch ein Täter sei tot. Die Staatsanwaltschaft leitete Terrorermittlungen ein.

Drei Tage vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich erschüttert ein Schusswechsel Paris. Ein Mann greift einen Polizeiwagen an. Er tötet einen Polizisten und verletzt zwei weitere schwer. Dann wird er selbst erschossen. Präsident Hollande spricht von Terror. Der IS reklamiert die Tat für sich.

Die Attacke hat sich am Donnerstagabend drei Tage vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich abgespielt. Ein Mann griff gegen 21 Uhr eine parkende Polizeistreife auf den Champs-Élysées an. Er kam mit einem Auto an, stieg aus, erschoss einen Polizisten und verletzte zwei weitere schwer. Anschließend wurde der Angreifer erschossen. Ohrenzeugen berichteten von einer kurzen, aber heftigen Schießerei.

Champs-Élysées für mehrere Stunden gesperrt

Die Polizei rief dazu auf, die Gegend um die Champs-Élysées zu meiden und sperrte den Prachtboulevard für mehrere Stunden. Erst nach Mitternacht wurde die Straße wieder für den Verkehr geöffnet, wie ZDF-Reporterin Miriam Steimer aus Paris berichtete.

Unmittelbar nach dem Schusswechsel habe auf den Straßen Angst geherrscht, die "Leute wissen nicht, in welche Richtung sie laufen sollen". Ein Augenzeuge sagte Steimer: "Wir haben die Schüsse gehört und sind losgerannt. Innerhalb von zwei Minuten war die Champs-Élysées leer." Die Champs-Élysées sei um diese Zeit noch voller Menschen, sagte ZDF-Korrespondent Theo Koll. Geschäfte und Kinos seien noch offen gewesen. "Das ist wirklich auch das Herz von Paris hier", so Koll.

Zeugen berichten von zwei bewaffneten Männern

Hollande sprach von Hinweisen auf einen "terroristischen Hintergrund". "Wir sind überzeugt, dass die Spuren (...) terroristischer Art sind", sagte Hollande nach einem Krisentreffen mit Premierminister Bernard Cazeneuve und Innenminister Matthias Fekl im Élysée-Palast.

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf. Frankreichs Präsident François

Die Pariser Staatsanwaltschaft sagte, die Identität des Täters sei bekannt und überprüft, werde aber wegen möglicher Komplizen noch nicht genannt. Es fänden Durchsuchungen statt und weitere seien geplant, so die Staatsanwaltschaft.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich nach Aussagen der Agentur Amaq zu dem Angriff. Amaq gilt als Sprachrohr des IS. Allerdings bekannte sich der IS immer wieder zu Anschlägen, bei denen eine Verbindung zur Terrormiliz nicht zweifelsfrei belegt werden konnte.

Fillon und Le Pen sagen Wahlkampfveranstaltungen ab

Fillon und Marine Le Pen kündigten noch am Donnerstagabend die Annullierung ihrer geplanten Wahlkampfauftritte an. "Diese Gefahr ist unkalkulierbar, und sie wird für die nächsten Jahre Teil unseres täglichen Lebens sein", sagte Präsidentschaftsanwärter Emmanuel Macron im französischen Fernsehen.

Der Präsidentschaftskandidaten François

In Frankreich gelten drei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag deutlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Während der Schüsse lief die Vorstellungsrunde der Kandidaten für die Präsidentenwahl am Sonntag, bei der sich die elf Frauen und Männer noch einmal erklären konnten. Die Sendung wurde für die Liveberichterstattung kurz unterbrochen.

Landesweit sind tausende Polizisten und Soldaten der Anti-Terroreinheit im Einsatz. In dem Land gilt seit den islamistischen Anschlägen im November 2015 der Ausnahmezustand. Bei der Anschlagsserie wurden 2015 und 2016 insgesamt 238 Menschen getötet.