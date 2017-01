Der Düsseldorfer Landtag beriet heute über den Berliner Weihnachtsmarktanschlag. Im Fokus stand die Fallaufarbeitung in den Behörden und der Politik. Insbesondere der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger gerät dabei zunehmend in die Kritik.

Bei einer Anti-Terror-Razzia in Berlin sind am Dienstag drei Männer verhaftet worden. Es bestehe der Verdacht, dass die Männer im Alter von 21, 31 und 45 Jahren in IS-Kampfgebiete in Syrien oder im Irak reisen wollten. Konkrete Anschlagspläne sollen sie keine gehabt haben.

Den Männern wird die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, konkret: dass sie sich in Ausbildungslagern im Ausland zur möglichen Vorbereitung von Terroranschlägen ausbilden lassen wollten. Direkte Bezüge zum Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, gibt es laut Polizei nicht.

Auch Moschee in Berlin durchsucht

Durchsucht wurden im Rahmen der Anti-Terror-Razzia nicht nur Wohnungen, sondern auch eine Moschee in Berlin-Moabit, die auch Amri aufgesucht hatte. Dabei handelt es sich um die Fussilet-Moschee in der Perleberger Straße, die als Salafisten-Treffpunkt bekannt ist.

Der Tunesier Anis Amri, der am 19. Dezember bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zwölf Menschen getötet hatte, soll vor seiner Tat den Moscheeverein "Fussilet 33" in Moabit besucht haben.

Vorsitzender von "Fussilet 33" war laut aktuellem Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes der selbsternannte "Anführer" oder "Emir" Ismet D., der in Moabit durch seinen Islamunterricht Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben soll. Bereits im Januar 2015 ging die Polizei mit Durchsuchungen gegen den Moscheeverein und seine Funktionsträger vor. D. und einem Mitangeklagten wird seit Januar vergangenen Jahres vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gemacht.