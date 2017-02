Die Vorsitzende von "Friends of Dresden", Heidrun Hannusch, spricht mit "ZDF aspekte" über "Lampedusa 361". Am 10.2. werden 90 übergroße Fotos von Flüchtlingsgräbern auf Lampedusa und an anderen Orten in Italien vor der Semper-Oper ausgelegt, so dass eine Art Gräberfeld der auf der Überfahrt nach Europa Ertrunkenen entsteht.

Temporäre Kunstaktionen im Rahmen des Gedenkens des Alliierten-Bombardements auf Dresden am 13. Februar 1945 sorgen für Aufruhr in der Stadt.

Der Gedenktag für die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg begann heute mit Trauerveranstaltungen im ganzen Stadtgebiet. Die Stimmung in der Stadt ist zwiespältig, noch am Dienstag hatte es Proteste gegen ein Mahnmal vor der Frauenkirche gegeben.

In Dresden ist an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und an die Zerstörung der Stadt durch die Bomben der Alliierten erinnert worden. Bei den Bombardements am 13. und 14. Februar 1945 kamen rund 25.000 Menschen ums Leben. Oberbürgermeister Hilbert verwies zugleich auf die Verbrechen der Nazi-Zeit.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) legte eine weiße Rose an einem Gedenkstein auf dem zentralen Altmarkt nieder. Dort waren nach den Luftangriffen alliierter Bomber vom 13. und 14. Februar 1945 die Leichen von knapp 7.000 Opfern verbrannt worden.

Hilbert betonte, wie wichtig es sei, "daran zu erinnern, was der Krieg an Leid über die Menschen bringt". Zugleich verwies er auf Verbrechen der Nazi-Zeit wie Judenverfolgung, Euthanasie oder Bücherverbrennung, bei denen auch und gerade in seiner Stadt "Täter am Werke waren". "Insoweit hat die Dresdner Bevölkerung Schuld auf sich geladen", sagte Hilbert, auch wenn die "Stadt an sich weder schuldig noch unschuldig" sein könne.

Rechtsextreme missbrauchen Jahrestag

Neben dem Gedenken auf dem Altmarkt fanden an mehreren Orten zeitgleich Veranstaltungen statt. Mit einer Kranzniederlegung im Urnenhain Tolkewitz wurde an die Ermordung Tausender psychisch kranker und behinderter Menschen in der NS-Zeit erinnert. So wurden allein in der nahe Dresden gelegenen Pflegeanstalt auf dem Pirnaer Sonnenstein in den Jahren 1940 und 1941 etwa 13.700 Menschen vergast.

Das Gedenken steht in diesem Jahr im Zeichen der Menschlichkeit und ist in der Stadt heftig umstritten. Wie schon am Wochenende missbrauchten Rechtsextreme auch den Jahrestag selbst für ihre Ideologie. Die NPD legte einen Kranz auf dem Heidefriedhof nieder, wo viele der Bombenopfer in Massengräbern liegen.

Rechtsextreme nutzen den Jahrestag immer wieder für ihre Zwecke und rechnen die Opferzahlen hoch, um so "alliierte Kriegsverbrechen" zu belegen und den Holocaust zu relativieren. Einer Historikerkommission zufolge kamen bei den Bombardements in Dresden etwa 25.000 Menschen ums Leben.

Menschenkette als Zeichen der Weltoffenheit

Tausende Dresdner wollen am Abend wie schon in den Vorjahren eine Menschenkette in der Altstadt bilden und damit nicht nur der Zerstörung der Stadt gedenken, sondern angesichts der Demonstrationen der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung auch ein Zeichen für Weltoffenheit setzen.