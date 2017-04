Die Nummer 1 der deutschen Single-Charts? Seit 15 Wochen fällt die Antwort darauf recht eintönig aus: "Shape of You" von Ed Sheeran. Damit ist der Song länger Nummer 1 als alle anderen Hits der letzten 27 Jahre - und um den Allzeitrekord zu knacken, fehlen nur noch sechs Wochen.

Denn seitdem GfK Entertainment (früher Media Control) die deutschen Single-Charts ermittelt, standen nur zwei Songs in der Chartgeschichte noch häufiger vorne: "Verdammt, ich lieb' dich" von Matthias Reim aus dem Jahr 1990 (16 Mal auf eins) und "Rivers of Babylon" von Boney M. aus dem Jahr 1978 (17 Mal auf eins). In den 50er Jahren, als die Charts noch nicht von GfK Entertainment ermittelt wurden, standen drei Nummer-1-Hits sogar 21 Wochen lang an der Spitze.

Im aktuellen Single-Ranking hältdie zweit- und drittplatzierten Luis Fonsi feat. Daddy Yankee ("Despacito") sowie Burak Yeter feat. Danelle Sandoval ("Tuesday") auf Abstand. Der höchste Neueinstieg gelingt Kendrick Lamar auf Platz 37 ("DNA."). Die neuen Songs von Lena ("Lost In You") und Lady Gaga ("The Cure") schaffen es nur auf die Ränge 58 und 79.

Die Deutschen Charts Die Offiziellen Deutschen Charts werden seit 1977 von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen. (Quelle: dpa)

Die Musik-Nummer "Menschen Leben Tanzen Welt" von Jan Böhmermann (beziehungsweise Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann), eine Parodie auf aktuelle deutsche Pop-Poesie, fällt von Platz zehn auf Rang 33. Die von dem ZDF-Satiriker erhoffte Nummer eins liegt also in weiter Ferne.

In den Album-Charts ist ebenfalls("÷") wieder Nummer eins. Er erobert die Spitzenposition von Deep Purple ("inFinite") zurück, nachdem er in den vergangenen Wochen immer auf Platz zwei oder drei stand. Bereits bei Veröffentlichung der beiden Vorabsingles des Albums ("Shape of You" und "Castle on the Hill") gelang Sheeran, was noch keinem Künstler vor ihm gelang: Beide Songs belegten gleichzeitig Platz eins und zwei der Charts.

Die höchsten Neueinsteiger bei den Alben sind auf Platz zwei und drei zu finden: Rapper Zuna ("Mele7") von der Dresdner KMN-Gang sowie der frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmer Wincent Weiss ("Irgendwas gegen die Stille"). Der US-Rapper Kendrick Lamar schafft es mit "Damn." auf Rang sechs. Dem früheren Gewichtheber Matthias Steiner gelang mit seinem Album "Zurückgeliebt" kein Einstieg in die Top 100.