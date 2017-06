Kein Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle, sagt Martin Schulz. Das schließe eine erneute Große Koalition aber nicht aus. Am Ende werde Angela Merkel der Ehe für alle zustimmen, so Schulz im ZDF.

Kanzlerin Angela Merkel hat für die von der SPD verlangte Bundestagsabstimmung über die Ehe für alle den Fraktionszwang in der Union aufgehoben. Die CDU-Chefin sagte nach Teilnehmerangaben in der Sitzung der Unionsfraktion, es gehe bei der Abstimmung um eine Gewissensentscheidung.

Deswegen könnten die Abgeordneten frei abstimmen. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) rief die Unionsabgeordneten demnach auf, in möglichst großer Zahl an der Abstimmung teilzunehmen. Jene, die eine völlige Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe mit der Ehe von Frau und Mann ablehnten, sollten respektvoll mit der Meinung der anderen umgehen.

Aus Unionsfraktionskreisen hieß es, es werde damit gerechnet, dass am Freitag abgestimmt werde. Die CSU hatte ihren Bundestagsabgeordneten bereits zuvor eine Zustimmung zur Ehe für alle freigestellt. Zwar gehöre die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare nicht zu den Grundpositionen der Christsozialen, heißt es in einer von der Parteizentrale in München verbreiteten Erklärung. "Gleichwohl haben wir Respekt und Verständnis, wenn Bundestagsabgeordnete der CSU bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag ihrem Gewissen folgend eine abweichende Entscheidung treffen."

Kauder spricht von "Vertrauensbruch"

Kauder kritisierte die Pläne des Koalitionspartners SPD scharf, noch in dieser Woche im Bundestag über die Ehe für alle abstimmen zu lassen. "Das ist ein Vertrauensbruch", sagte Kauder in Berlin. Die Union werde die Aufnahme des Gesetzes auf die Tagesordnung nicht mittragen. Die SPD müsse sich dann eben auf die Seite der rot-grünen Opposition stellen.

Merkel hatte am Montagabend einen Kurswechsel ihrer Partei bei dem Thema eingeleitet. Merkel stellte in Aussicht, eine Entscheidung über die Ehe für alle zu einer "Gewissensentscheidung" zu machen. Bei einer Gewissensentscheidung sind Abgeordnete nicht der Fraktionsdisziplin unterworfen, können also auch gegen die Parteilinie stimmen.

Die Sozialdemokraten kündigten daraufhin am Dienstagmorgen an, einen Gesetzentwurf zur Ehe für alle noch in dieser Woche im Bundestat zur Abstimmung stellen zu wollen. Kauder sagte, dass seine Fraktion von dem Vorstoß der SPD "überrascht" worden sei. Er warf dem Koalitionspartner ein Wahlkampfmanöver vor.

Oppermann kontert Kauder

Wer ein derart "hochsensibles" Thema einfach "Knall auf Fall" in den Bundestag bringe, der zeige, dass "die Herausforderungen unseres Landes" bei ihm nicht gut aufgehoben seien, sagte Kauder. "Wir nehmen dies zur Kenntnis - und wir machen unsere Arbeit weiter."

Oppermann

Oppermann

SPD-Fraktionschef Thomasverteidigte den Vorstoß seiner Partei für ein Bundestagsvotum dagegen. Durch die "vielleicht ein bisschen verfrühte Wahlkampfäußerung" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Ehe für alle habe sich den Sozialdemokraten eine Gelegenheit geboten, sagte. "Die mussten wir nutzen. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und der Torwart ist nicht mehr drin. Da muss man ihn reinmachen."

AfD hofft auf konservative Wähler

Die AfD betonte nach Merkels Freigabe, bei ihrem "Nein" zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare zu bleiben. "Man muss Angela Merkel fast schon dankbar sein, überlässt sie doch damit aus rein machttaktischen Erwägungen der AfD ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Parteienlandschaft", erklärte die Vorsitzende Frauke Petry. Auch Spitzenkandidatin Alice Weidel, die selbst in einer Lebenspartnerschaft mit einer Frau und zwei Kindern lebt, sagte: "Das Institut der Ehe ist verfassungsrechtlich geschützt und als Grundgesetzpartei möchten wir die Verfassung bewahren."