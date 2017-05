"I, Daniel Blake" gewann in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes. Das Sozialdrama von Ken Loach behandelt hoch aktuelle und politische Themen. Der Kritikerpreis ging an Maren Ades "Toni Erdmann".

von Ulrike Koltermann, Cannes

Prügel und Jubel, Geld und Kunst, Truffaut und Netflix - die Geschichten, die der langjährige Festivalchef Gilles Jacob und sein Nachfolger Thierry Frémaux zu erzählen haben, klingen nach Kino. Das Drehbuch ist in Cannes geschrieben.

So ein Festivalchef hat ein verrücktes Leben. Monatelang reist er in der Welt herum und trifft Filmemacher. Dann beginnt die Zeit der Filmauswahl und er sieht wochenlang kaum Tageslicht, weil er einen Film nach dem anderen sichtet. Aber plötzlich ist es Mitte Mai, er steht am oberen Ende der Stufen, die mit rotem Teppich bedeckt sind und empfängt die Crème de la Crème der Filmwelt.

Erinnerungen eines Kino-Veteranen

Gilles Jacob, der langjährige Leiter des Festivals von Cannes, war neun Jahre alt, als das Festival gegründet wurde - aber dann direkt ausfiel, weil der Zweite Weltkrieg begann. In der Nachkriegszeit fand das Festival unter chaotischen Bedingungen statt - es fehlte an Strom, Benzin und Papier. ""Einmal gab es ein Gewitter, da ist das ganze Dach weggeflogen. Zum Glück war das erst am Ende des Festivals", erinnert sich Jacob. Der 86-Jährige hat die Leitung längst an Thierry Frémaux abgegeben, aber lässt es sich nicht nehmen, immer noch in den Kulissen – und auch am Ehrentisch beim Eröffnungsdinner - dabei zu sein.

Als 1968 in Paris die Studentenunruhen ausbrauchen, war Jacob als Journalist auf dem Filmfestival. Damals stürmten Jean-Luc Godard, Francois Truffaut und andere Filmemacher den Kinosaal und forderten lauthals den Abbruch des Festivals - aus Solidarität mit den Studenten und Arbeitern. "Es war eine unglaubliche Szene. Im Publikum gab es zwei Parteien. Die einen applaudierten und riefen, "richtig so, aufhören", und die vielen Ausländer verstanden gar nichts und wollten, dass das Festival weitergeht, weil sie ja deswegen hergekommen waren. Es kam fast zu einer Prügelei. Godard bekam eine Backpfeife, seine Brille ist auf den Boden gefallen, er hat das Publikum als Idioten beschimpft. Das war schon ein ganz eigenes Spektakel", erzählt er.

Skandale und Skandälchen

Die vielen Skandale, die Cannes geprägt haben, wirken im Rückblick oft harmlos. Fellinis "Dolce Vita" - damals vom Vatikan als dekadent kritisiert - ist heute ein Filmklassiker. Jacob erinnert sich besonders gut an den Film "Das große Fressen", in dem vier Männer durch ausschweifende Gelage und eine sexuelle Überdosis kollektiven Selbstmord begehen wollen.

"Im Film explodierte eine Toilette, die Exkremente überfluteten den Bildschirm. Stellen Sie sich mal vor, wie das auf das damalige Cannes-Publikum gewirkt hat. Als sie aus dem Kino kamen, wurden die Schauspieler bespuckt", erzählt er. Catherine Deneuve, die ihren im Film mitspielenden Mann Marcello Mastroiani begleitete, wurde ebenfalls angegriffen und brach in Tränen aus.

Revolution in Cannes Der 70. Geburtstag des Filmfestivals Cannes wird in den Kinos an der Croisette auch mit einem neuen Vorspann gefeiert. Vor den Filmen in der offiziellen Auswahl wird seit Jahren ein kurzer Trailer gezeigt, bei dem rote Stufen aus dem Meer aufzusteigen scheinen. Der Kurzfilm endet mit einem Bild der Goldenen Palme. In diesem Jahr nun wurde er anlässlich des Jubiläums der Filmfestspiele leicht verändert: Auf den roten Stufen stehen in Großbuchstaben jeweils die Namen großer Regisseure wie Luis Buñuel und Ingmar Bergman. Beide gewannen im Laufe ihrer Karrieren jeweils den Hauptpreis des Festivals. Auf der letzten Stufe steht im neuen Vorspann dann "Orson Welles", bevor das Logo der Goldenen Palme ganz am Ende mit einer goldenen "70" ergänzt wird.

Gilles bedauert, dass die intime Atmosphäre der ersten Jahre verloren gegangen ist. Damals sei es vorgekommen, dass die Jury einen Film unterbrach, um gemeinsam in einer Villa in den Bergen essen zu gehen - das sei heute nicht mehr vorstellbar. Heute ist Cannes überlaufen von Tausenden von Festivalbesuchern, unter ihnen allein 4.500 Journalisten aus aller Welt. Aber der ehemalige Festivalchef ist auch stolz, dass er es geschafft hat, neue Finanzierungsquellen für das Festival zu erschließen. "Als ich 2002 die Leitung übernahm, hatten wir noch 98 Prozent öffentliche Gelder. Mir war klar, dass das nicht so bleiben würde", sagt er. Gilles hatte hartnäckig um Sponsoren geworben, die heute etwa die Hälfte des Budgets ausmachen. "Das ist ein Erfolg. Aber er hat natürlich seine Schattenseiten", meint er mit Blick auf die allgegenwärtigen Logos der Werbepartner.

Netflix rüttelt an Goldenen Palmen

Sein Nachfolger Thierry Frémaux hat dieses Jahr vor allem mit einem Thema zu tun: Es sind erstmals zwei Filme im Wettbewerb, die der Streamingdienst Netflix produziert hat. Das hat für Ärger gesorgt, denn diese Filme werden nur für Abonnenten zugänglich sein und nicht in die Kinos kommen. Frémaux hatte vergeblich gehofft, Netflix zu einem Abkommen zu bewegen.Aber nun kann es tatsächlich passieren, dass ein Film die Goldene Palme bekommt, der nicht in Kinosälen gezeigt wird. "Das wäre eine Premiere in der Geschichte des Festivals. Natürlich muss man sich immer erneuern. Aber es wäre dennoch sehr schade", räumt Frémaux ein.

Ob er sich Sorgen mache, dass die Streamingdienste auf Dauer den Kinomarkt schrumpfen lassen - weil die Leute lieber zuhause auf dem Sofa Filme im Abo sehen anstatt rauszugehen und für einen Film einzeln zu bezahlen? "Das Festival kann darauf nicht antworten. Das wird der Markt selbst beantworten", meint Frémaux.

Aber mit Ankunft der ersten Stars auf dem roten Teppich, scheinen die Sorgen um die Zukunft des Kinos abgereist. Bis Ende nächster Woche wird Frémaux - wie früher Gilles Jacob - wieder allabendlich oben an der Treppe stehen und alle Filmemacher, Schauspieler und Stars mit seinem strahlendsten Lächeln begrüßen.