Die EU und Großbritannien schließen heute ihre erste Verhandlungsrunde zum Brexit ab. Zentrale Themen waren unter anderem die künftige Stellung von EU-Bürgern in Großbritannien und die Finanzforderungen der EU an London.

In der Luftfahrt-Branche wächst die Angst vor einem fatalen Chaos nach dem Brexit. Ohne gültiges Abkommen zwischen Großbritannien und der EU werden britische Flugzeuge ab Ende März 2019 am Boden bleiben müssen. Die Billigfluglinie Easyjet hat bereits reagiert und gründet in Wien ihr Ausweichquartier.

Rund zwei Millionen in Großbritannien beschäftigte EU-Bürger sorgen sich: Dürfen sie nach dem Brexit noch so arbeiten wie bisher? Doch nicht nur die Arbeiter und ihre Chefs wissen nicht, wie es weitergeht, auch die britische Regierung gibt sich ratlos.

von Diana Zimmermann, London

Langsam wird klar, wie sich die britische Regierung die Zeit nach dem Brexit vorstellt: Nämlich in wichtigen Punkten ungefähr so wie vor dem Brexit: Eine Zollunion nach altem Muster, keine Kontrollen an der irisch-nordirischen Grenze und offenbar freie Einreise für EU-Bürger.

Es ist die Woche der Wahrheit. Am Dienstag verkündet die britische Regierung, sie wolle die Zollunion verlassen, aber dafür eine neue haben, die ungefähr so funktionieren soll wie die alte. Am Mittwoch wird klar, dass London keinerlei Grenzkontrollen zwischen der britischen Region Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vorsieht, und jetzt gibt es Berichte, wonach die Regierung EU-Bürger auch in Zukunft frei nach Großbritannien einreisen lassen möchte.

Kurz gefasst: Nach Monaten des Ringens, vor allem aber nach zwei Jahren der vollmundigen Ankündigungen, was nach dem Brexit fundamental anders und viel besser werden solle, setzt die Regierung nun ihre ganze Kraft daran, die Dinge möglichst so zu belassen, wie sie sind.

Eine Zollunion statt der Zollunion

Der Reihe nach. Am Dienstag legte die Regierung ihr Positionspapier zur Zollunion vor. Darin heißt es, Großbritannien wolle DIE Zollunion verlassen und dann übergangsweise EINE Zollunion mit der EU gründen, deren einziger Unterschied zu DER Zollunion ist, dass Großbritannien bilaterale Handelsverträge mit Drittstaaten abschließen kann. "In dieser Übergangsphase wird es ein bisschen so sein wie in der Zollunion. Aber wir sind dann nicht mehr in der Zollunion", freute sich Brexit-Minister David Davis vor laufenden Kameras über diesen Schildbürgerstreich.

Diana Zimmermann

Quelle: ZDF

Genial, nur, warum sollte Brüssel dem zustimmen? Davis erklärt geduldig: "Die EU verkauft uns jährlich Waren im Wert von 290 Milliarden Pfund, wir ihnen nur welche im Wert von 230 Milliarden." Das Interesse der EU an einem reibungslosen Handel sei so groß wie das Großbritanniens. "BMW will keine Zollgrenzen, die seinen Verkauf behindern. Siemens wird die auch nicht wollen."

"Gleichzeitig drin und draußen sein, geht nicht"

Es ist das Mantra der Brexit-Gläubigen: Die EU brauche Großbritannien mindestens so sehr wie andersherum - die deutsche Wirtschaft werde Angela Merkel schon erklären, wie der Hase läuft. Aber die deutsche Wirtschaft wiederholt offiziell nur immer wieder, langfristig sei ihr das Wohlergehen Europas wichtiger als der britische Absatzmarkt. Der Druck auf die Kanzlerin findet also nicht statt, oder aber er funktioniert bisher nicht gut.

Deutliche Worte twitterte Guy Verhofstadt zu dem britischen Vorschlag. Der Verhandlungsführer des EU-Parlaments kommentierte: "Gleichzeitig drin und draußen sein, geht nicht." Und eine unsichtbare Grenze, wie London sie für den reibungslosen Handel mit der EU fordert, sei eine Phantasterei.

EU-Außengrenze ohne Kontrollen

Das hinderte London nicht daran, am Mittwoch das nächste Papier zu Nordirland und Irland vorzulegen. Überraschend hatte die Regierung darin alle Ideen zur technischen Überwachung der rund 500 Kilometer langen grünen Grenze gestrichen und verlangt, die Außengrenze zur EU solle ohne technische Installationen auskommen. Premierministerin Theresa May meldete sich zu Wort: "Wir wollen sicherstellen, dass wir nicht zu den Grenzen der Vergangenheit, zu einer harten Grenze zurückkehren. Und wir wollen sicherstellen, dass der wichtige Fluss von Waren und Menschen zwischen Nordirland und der Republik auch in Zukunft weitergehen wird."

Das klingt sehr vernünftig, ist nur nicht das, wofür viele der Brexit-Wähler gestimmt hatten. Ihnen war die Kontrolle über die Grenzen versprochen worden. "Take back control" hieß der Slogan, der viele dazu gebracht hatte, für den Brexit zu stimmen. Und die Idee, dass die Grenzen zugemacht werden und die Einwanderung spürbar abnimmt. Die andere, für viele verlockende Vorstellung war, dass sich Großbritannien vom Regelwerk der EU lösen könnte, das viele Briten als unnötig und bürokratisch betrachten.

So einiges passt nicht zusammen

Sollte die Grenze zwischen Nordirland und Irland nun aber offen bleiben und Großbritannien tatsächlich, wie immer wieder betont, die Zollunion verlassen, wie soll dann der Warenverkehr kontrolliert werden? Anand Menon vom Thinktank "The UK in a Changing Europe" sagt dazu: "Stellen Sie sich nur vor, Großbritannien schließt einen Handelsdeal mit China, und wir haben billigere Zölle als die EU. Wenn es dann keine Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland gibt, wer kann dann Schmuggler daran hindern, das Zeug nach Irland zu bringen, in den Binnenmarkt, und es dort zu günstigeren Preisen zu verkaufen, als die EU-Konkurrenz sie anbieten kann?"

Große Firmen sollten ihre Bewegungen vorab anmelden, heißt es dazu aus London. Kleine Unternehmen, die für etwa 80 Prozent des Warenverkehrs zwischen dem Norden und der Republik verantwortlich sind, sollen davon aber ausgenommen sein.

Einwanderung kontrollieren, ohne Grenzen zu kontrollieren?

Auch der Personenverkehr soll komplett unkontrolliert bleiben. Menon sagt dazu: "Falls die berühmten Rumänen überhaupt noch kommen wollen, könnten sie das einfach tun, indem sie als EU-Bürger über den Süden Irlands einreisen, von dort über die Nicht-Grenze nach Nordirland gehen und so ins Vereinigte Königreich gelangen."

Ein Regierungsmitarbeiter erklärt auf Nachfrage, kontrollierte Zuwanderung müsse sich ja nicht an den Grenzen abspielen. Großbritannien könne die Einwanderung begrenzen, indem es den Zugang ins soziale Netz, zur Gesundheitsversorgung und zum Arbeitsmarkt kontrolliere. Nur in Grenzen zu denken, sei zu eng.

Das scheint tatsächlich der Inhalt eines noch nicht veröffentlichten Papiers zur Einwanderungspolitik zu sein. Wie die "Times" berichtet, sollen EU-Bürger auch nach dem Brexit weiter ohne Kontrollen ins Land reisen können, brauchen also nicht einmal den Umweg über Irland zu nehmen. Wollen sie sich aber im Land niederlassen, studieren oder arbeiten, bedarf es einer Genehmigung. Wie das - in einem Land ohne Meldesystem - kontrolliert oder sanktioniert werden soll, ist allerdings völlig unklar.

Unrealistische Vorstellungen

Was in dieser Woche allerdings klar wird, ist, dass der Brexit auf vielen unrealistischen Vorstellungen beruht, die das Land nun unerbittlich einholen. Für die wirtschaftliche Situation Großbritanniens und für die meisten Bürger sind die jüngsten Äußerungen, die von der Einsicht der Regierung in die Schädlichkeit eines harten Brexit zeugen, sicher eine gute Nachricht. Politisch sind sie verheerend.

Den Brexit-Befürwortern wurde Kontrolle über die Grenzen versprochen, beide großen Parteien haben in ihrem Wahlprogramm mit dem Abschied vom Binnenmarkt und der Zollunion geworben. Doch was die Briten nach den jüngsten Plänen bekommen sollen, sind offene Grenzen, eine neue Zollunion und als Sahnehäubchen ein politisches Chaos, verplemperte Energie, eine durch komplizierte Verhandlungen und endlose Gesetzesänderungen blockierte Verwaltung, viel verschwendetes Geld und eine deutlich geschwächte Position in der EU und der Welt. Mehr denn je stellt sich die Frage, wem das eigentlich nützen soll.