Wie in vielen westlichen Industriestaaten geht auch in Deutschland die Zahl der Raucher zurück. 2016 wurden 75 Mrd. versteuerte Zigaretten abgesetzt. Rund 48 Prozent weniger als noch 2002.

von Marcel Burkhardt

Gefährdete Kinder, zerstörte Organe, todkranke Menschen: Seit einem Jahr sollen sogenannte "Schockbilder" vor den Gefahren des Rauchens warnen. Funktioniert das? Die Bilanz ist durchwachsen. Ein renommierter Suchtforscher fordert: Die Regierung muss mehr tun gegen die Tabaklobby.

Verfaulte Zähne, vom Krebs zerfressene Münder und Rachen, schwarze Lungen: Seit dem 20. Mai 2016 prangen derlei Bilder auf jeder Zigarettenschachtel. Die Europäische Union gibt den Tabakkonzernen die Fotos vor - und dazu die passenden Texte, die vor einer Vielzahl von Raucherkrankheiten oder einem frühen Tod warnen. Doch bringen diese "Schockeffekte" etwas? Die erste Bilanz fällt gemischt aus.

"Meine Kunden haben über die Bildchen nur gelacht"

Die Zigarettennachfrage habe sich kaum verändert, berichten Tabakhändler heute.de. Einer sagt: "Meine Kunden haben über die Bildchen nur gelacht." Eine repräsentative Umfrage des Forsa-Instituts kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass vier von fünf Deutschen nicht daran glauben, dass die Warnbilder das Verhalten der Raucher ändern.

Während Nichtraucherverbände und Marlene Mortler, die Beauftragte der Bundesregierung für Drogenfragen, sicher sind, dass die Warnbilder auf Zigarettenschachteln wie gewünscht wirken, verweist der Mediziner Rainer Thomasius, Suchtexperte vom Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg, auf den Fakt, dass es noch keine wissenschaftlichen Studien über die Wirkung der Warnbilder gebe.

"Schockbilder" sinnvoll als Teil einer Langzeitkampagne

Professor Thomasius, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie ist, zweifelt zwar daran, dass allein die Warnbilder das Verhalten aktiver Raucher ändern könnten. Als Teil einer Langzeitkampagne gegen den Tabakkonsum seien die Fotos allerdings sinnvoll.

In den vergangenen zehn Jahren hätten Werbeverbote, Suchtprävention an Schulen, höhere Tabaksteuern und das Schaffen von Schutzzonen für Nichtraucher dazu geführt, dass vor allem junge Menschen das Rauchen nicht mehr "cool" fänden. So ist die Zahl der Raucher zwischen zwölf und 17 Jahren in Deutschland seit 2001 von damals 28 Prozent auf heute unter zehn Prozent gefallen.

Suchtexperte: 140.000 Deutsche sterben jährlich an Folgen des Rauchens

Dagegen raucht etwa jeder dritte Erwachsene; eine konstante Zahl. Laut Bundesgesundheitsministerium sinkt allerdings der Zigarettenkonsum pro Raucher: Während 1995 jeder Raucher täglich noch 13 bis 16 Zigaretten konsumierte, sind es inzwischen nur noch neun bis zehn.

Die Folgen seien aber nach wie vor drastisch, so Mediziner Thomasius, der davon spricht, "dass in Deutschland jährlich rund 140.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum sterben". Trotz einer Reihe von staatlichen Eingriffen läuft das Geschäft der Tabakindustrie.

So lag der Umsatz im vergangenen Jahr bei 20,5 Milliarden Euro - nur etwas weniger als 2015, als die Branche zu einem historischen Rekord-Umsatz von 21,7 Milliarden Euro kam.

Geringere Tabak-Produktion 2016 kein Beweis für geringeren Konsum

Dass im vergangenen Jahr insgesamt 7,7 Prozent weniger Zigaretten als 2015 produziert und versteuert worden sind, ist auch kein Beweis dafür, dass die Deutschen tatsächlich weniger Zigaretten konsumiert haben. Denn einerseits gibt es in Deutschland einen großen Schwarzmarkt für billige, nicht versteuerte Zigaretten aus Osteuropa.

Andererseits produzierte die deutsche Tabakindustrie 2015 Zigaretten in großen Mengen vor. Diese Schachteln ohne Warnbilder durften auch 2016 noch legal verkauft werden. Versteuert wurden diese Produkte allerdings schon 2015.

Industrie: "Wirkung der Warnhinweise kaum feststellbar"

Jan Mücke, Chef des Deutschen Zigarettenverbands, sieht die Steuerstatistik deshalb als "nicht geeignet, Aussagen zur Wirksamkeit der Schockbilder in Deutschland zu treffen". Er argumentiert auch damit, dass 2016 der Absatz stabil geblieben sei bei jenem Tabak, der in Tüten oder Dosen verkauft und dann erst vom Raucher zur Zigarette gedreht wird.

Zudem stieg 2016 der Verkauf von Zigarren und Zigarillos um 3,2 Prozent im Vergleich zu 2015. Der Verkauf von Pfeifentabak inklusive Wasserpfeifentabak stieg im selben Zeitraum sogar um 45,6 Prozent. Dabei erinnert Zigarettenverbandschef Mücke daran, dass auch bei diesen Produkten "großflächige Schockbilder zu sehen" seien. Die Zigarettenproduktion laufe derzeit ähnlich stabil wie 2015. "Eine Wirkung der Warnhinweise auf den Zigarettenabsatz ist folglich kaum feststellbar", so Mücke.

Suchtexperte kritisiert Regierung

Nur völlige Tabakwerbeverbote fürchtet die Industrie: Als die Bundesregierung vor einem Jahr einen solchen Plan in die Diskussion brachte, gab es starken Protest der Tabaklobby. Heute ist es ruhig geworden um das Werbeverbot.

Suchtexperte Thomasius kritisiert das mit klaren Worten: "Die Bundesregierung kann sich gegen Lobbyisten aus der eigenen Partei nicht durchsetzen", sagt er, und hofft auf ein Voranbringen des völligen Werbeverbots für Tabakprodukte nach der Bundestagswahl im Herbst.