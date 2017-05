von Anatol Locker

Eine günstige Batterie, die andere Stromspeicher locker aussticht? Das ist die neue Erfindung des 94-jährigen Professors Goodenough. Der Ingenieur hatte auch den heutigen Smartphone-Akku entwickelt. Die Besonderheit seiner neuesten Entwicklung: Die Batterie besteht größtenteils aus Glas.

In einem Forscherleben ist es ungewöhnlich, dass man der Welt gleich zweimal eine bahnbrechende Entdeckung präsentieren kann. Doch genau das könnte dem 94-jährigen Ingenieur John Bannister Goodenough gelungen sein. Der in Jena geborene Physiker war bereits maßgeblich an der Erfindung des modernen Lithium-Ionen-Akkus beteiligt. Nun präsentiert er einen ganz neuen Batterietyp. Die Besonderheit: Sein Akku basiert zum größten Teil auf Glas und Natrium.

Professor Goodenough und sein Team an der "University of Texas" in Austin zeigten, dass der neue Akku dreimal soviel Energie speichert. Elektroautos würden also dreimal so weit fahren, Handys und Laptops dreimal so lange halten. Damit nicht genug: Die Glas-Akkus laden schneller - Minuten statt Stunden - und halten länger, bevor sie sich erschöpfen. Erste Labortests zeigten, dass die Glasakkus 1.200 Ladezyklen durchhielten, ohne dass man größere Leistungseinbußen feststellen könnte. Und das Sahnehäubchen: Das Glas-Elektrolyt ist günstig und öko-freundlicher als alles, was auf dem Markt zu finden ist.

Ohne Akkus steht unsere moderne Welt still

So schön das auch klingt: Erstmal ist wissenschaftliche Zurückhaltung geboten. Der neue Akku-Typ muss in Labor- und Praxistests beweisen, ob er das Zeug zur Alltagstauglichkeit hat. Denn die Geschichte des Akkus war schon immer ein Abwägen von technisch Machbarem, finanziell Möglichen und ökologisch Vertretbarem. Volta’sche Röhren (seit 1800) waren teuer, extrem ineffizient und vornehmlich in Laboratorien zu finden. Die schweren Bleiakkus (erstmals gebaut 1854, werden heute noch in Autobatterien verwendet) nutzen ätzende Säure, um Strom zu erzeugen. Nickel-Cadmium-Akkus (ab ca. 1910) waren schon besser - doch sie kämpften mit dem Memory-Effekt und waren schwer zu entsorgen. Die Lithium-Ionen-Technologie, erdacht in München um 1980 unter anderen von Goodenough, liefert derzeit die besten Ergebnisse.

Lithium-Ionen-Akkus treiben heute Handys, Laptops, Digicams und Elektroautos an. Doch sie sind feuergefährlich, wie die Besitzer der Samsung-Note-7-Serie und einiger Teslas leidvoll erfahren mussten. Das liegt dran, dass das Elektrolyt - Transportmedium für Strom - aus organischem Material besteht und sich entzünden kann. Die neuen Glas-Akkus hätten dieses Problem nicht. Um Anode und Kathode zu verbinden, nutzen sie festes Glas statt flüssiger organischer Materie - und das brennt nun mal nicht spontan. Und noch ein Vorteil: Die Glasakkus funktionieren sogar, wenn es draußen minus 20 Grad hat. Bei solchen Temperaturen streichen die anderen die Segel.

Der Weltenergiebedarf steigt

Sollte sich der Glasakku als alltagstauglich erweisen, kommt er keine Minute zu spät. Der Weltenergiebedarf liegt laut der "BP Energy Outlook"-Studie bei 505 Exajoule (140.168 Mrd. Kilowattstunden) pro Jahr - und wird bis 2035 um 37 Prozent steigen. Elektrische Energie macht davon etwa 17 Prozent aus.

Seit Elektro-Autos boomen und das Internet der Dinge auf der Startrampe steht, werden effiziente Stromspeicher immer wichtiger. Ob die Glasakkus dabei helfen können, den globalen Stromhunger zu decken oder ob man doch erstmal ans Stromsparen denken sollte, sei dahingestellt - diese Erfindung könnte aber eine kleine Strom-Revolution auslösen.